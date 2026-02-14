Никогда не хотела быть первой леди: как Марина Порошенко выглядела в молодости и кем работала

У жены Порошенко есть диплом врача-кардиолога

Марина Порошенко — жена пятого президента Украины Петра Порошенко и депутат Киевского городского совета. В молодости она строила карьеру в медицине, но позже оставила профессию, посвятив себя воспитанию детей, которые сейчас живут за границей.

Что известно:

Марина и Петр Порошенко познакомились в студенческие годы и сыграли свадьбу в 1984 году

Экс-первая леди Украины имеет диплом врача-кардиолога, но бросила профессию ради семьи

Марина Порошенко развивает политическую карьеру и сейчас является депутатом Киевского городского совета

Как Марина Порошенко выглядела в молодости

Марина Порошенко родилась в Киеве 1 февраля 1962 года, недавно ей исполнится 64 года. До замужества она носила девичью фамилию Переведенцева. После окончания школы Марина поступила в Киевский медицинский институт, где защитила кандидатскую диссертацию и получила звание кандидата медицинских наук.

Марина Порошенко в молодости

Даже после рождения первенца она продолжала работать кардиологом в Октябрьской больнице, совмещая практику с научной деятельностью. Получив ученую степень, Марина Порошенко оставила медицину, как того требовал муж и посвятила себе семье. К медицине она больше не возвращалась.

Марина Порошенко работала врачом

С Петром Порошенко Марина познакомилась еще в студенческие годы, но роман между ними начался лишь спустя полгода. Когда пара решила пожениться и подала заявление в ЗАГС, Петру пришла повестка в армию. Это стало испытанием для влюбленных, но им удалось сыграть свадьбу в 1984 году, когда будущего президента отпустили домой на несколько дней во время службы.

Марина и Петр Порошенко в молодости

Любовь к моему мужу имеет довольно продолжительную историю. Мы с ним познакомились еще в студенческие годы — он был студентом факультета международных экономических отношений университета имени Тараса Шевченко, а я студенткой Киевского медицинского университета имени Богомольца. Это произошло после зимних экзаменов в общежитии на дискотеке. — И это было любовь с первого взгляда Марина Порошенко

В начале 2000-х Марина начала строить политическую карьеру: сначала была помощницей народного депутата Виктора Короля, а после выборов 2014 года — помощницей депутата-мажоритарщика из Винницы Григория Заболотного.

Как выглядела Марина Порошенко в молодости

После избрания Петра Порошенко президентом Украины Марина стала первой леди и достойно выполняла эту роль на протяжении всей каденции мужа. Она сопровождала его на официальных и зарубежных визитах, давала интервью журналистам, появлялась на обложках глянцевых изданий, и активно продвигала украинскую культуру.

Марина Порошенко не хотела быть первой леди

Хотя родственники Марины Порошенко говорили, что она очень скромная женщина и никогда не стремилась быть первой леди:

Даже в голову не берем… Эта чванливость: "Я — первая, а ты — вторая, а ты аж 25-я". Это не о нас. Если она будет идти по улице, то никто в жизни не скажет, что за ее спиной стоит состоятельный муж. У нас культа каких-то побрякушек, цяцек нет теща Порошенко

Марина Порошенко строит политическую карьеру

Известно, что с 2016 по 2020 год Марина Порошенко входила в Совет по вопросам развития "Художественного арсенала", а с 2018 года почти год возглавляла Украинский культурный фонд.

Сейчас экс-первая леди Украины является депутатом Киевского городского совета и председателем Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Как сейчас выглядит Марина Порошенко

