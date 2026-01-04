Живут в Лондоне, хотя должны были вернуться в Украину: что известно о детях Порошенко

Старший сын экс-президента был народным депутатом, а также добровольцем в составе ВСУ

Петр Порошенко – пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность". Вместе с женой Мариной у них четверо детей — сыновья Алексей и Михаил, а также дочери-двойняшки Евгения и Александра. Все они живут за границей.

Что следует знать

Что известно об Алексее Порошенко

Алексей – старший сын Петра Порошенко. Он родился в 1985 году в Киеве, учился в Кловском лицее, затем в Eton College (британской школе для мальчиков), а высшее образование получал в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко.

Алексей Порошенко. Фото: abiznes

Политика не обошла стороной первенца экс-президента – Алексей в 2014-2019 годах был народным депутатом от Блока Петра Порошенко. В 2014 году он вступил в ряды ВСУ как доброволец и служил под позывным "Анисенко", чтобы не подвергать близких опасности.

Алексей Порошенко. Фото: wikipedia

В 2014–2015 годах Алексей был командиром пулеметного расчета. В 2019 году он был снят со всех видов учета – военного, налогового, паспортного в связи с заключением контракта с международной компанией и выездом за границу.

Сейчас он проживает в Великобритании. Он координирует несколько производственных компаний, поддерживающих ВСУ.

Что известно о дочерях Петра Порошенко

Евгения и Александра родились в 2000 году в Киеве. Как и их старший брат, они учились в Кловском лицее – престижной столичной школе. Впоследствии девушки учились в Concord College по специальности "Анимация" и "Экономика" в Великобритании.

Дочери Порошенко Евгения и Александра. Фото: Facebook.com/petroporoshenko

В 2018 году Марина Порошенко публично отмечала, что ее дочери поступили в учебное заведение на общих основаниях, без каких-либо льгот или преимуществ. По ее словам, статус детей президента никак не повлиял ни на процесс зачисления, ни на требования со стороны вуза.

Тогдашняя первая леди также подчеркивала, что после завершения учебы за границей девушки планируют вернуться в Украину и работать здесь, принося пользу Украине. Она не скрывала, что и она, и Петр Порошенко искренне гордились дочерьми и выбором образования и жизненного пути.

Дочери Петра Порошенко. Фото: pravda.com.ua

Евгения раньше работала на "5 канале", который был в собственности ее отца, графическим дизайнером. Чем она занимается сейчас, неизвестно, однако есть информация, что она проживает в Великобритании.

Александра после окончания учебы пошла работать в консалтинговую компанию Roland Berg консультантом. Она также проживает в Британии.

Петр Порошенко с семьей. Фото: president.gov.ua

Что известно о сыне Порошенко Михаиле

Михаил – младший сын в семье. Он также проходил обучение в Великобритании, Лондонской школе бизнеса и финансовой аналитики. По данным издания "Информатор", обучение в этом заведении стоит 9950 фунтов стерлингов, что в пересчете составляет около 420 тысяч гривен. В то же время, младший сын экс-президента известен и своей волонтерской деятельностью.

Петр Порошенко с сыном Михаилом

Летом 2024 года в июле его случайно встретил в британском Бирмингеме Сергей Притула. Тогда экс-шоумен рассказывал, что Михаил занимался проверкой техники перед ее закупкой для нужд украинских военных, помогая волонтерским инициативам за границей.

Сергей Притула встретил сына Петра Порошенко. Фото: инстаграмм

