Азовское море замерзло впервые за многие годы. Причастна ли к этому война и что будет с рыбой

Лед перекрывает доступ света и воздуха в воду

Оккупированное побережье Азовского моря сковало льдом. В Кирилловке, Геническом районе и Мариуполе море промерзло в десятках метров от берега. Подобное явление наблюдалось из-за низких температур в Черном море, однако Азовское замерзло значительно сильнее.

Что нужно знать:

Азов замерзает быстрее Черного моря из-за малой глубины и низкой солености

При длительных сильных морозах возможно почти полное промерзание моря

Полный лед может перекрыть доступ света и кислорода, что опасно для морских организмов

Замерзание временно усложняет судоходство, но не останавливает его надолго

Столь замерзшее море в последний раз на курортах Азовского моря видели семь лет назад. Это явление естественное, хоть и достаточно редкое. К виду краю море покрыто толстым слоем льда. За ним море еще подвижно, но уже также "схватывается" ледяной коркой.

Почему замерзло Азовское море

Азовское море достаточно неглубокое (средняя глубина чуть более семи метров) и при этом не сильно соленое. Чем меньше соленый и глубокий водоем, тем быстрее он промерзает. А зима в этом году в Украине с сильными морозами. Неудивительно, что море у берегов промерзло до дна.

Азовское море во льду/ Коллаж "Телеграфа" с фото из соцсетей

Как пояснили "Телеграфу" океанологи Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей (Одесса), возможность того, что Азовское море замерзнет полностью, как уже случалось в прошлые века, зависит исключительно от продолжительности сильных морозов.

В комментарии изданию декан факультета естественных наук НаУКМА Евгений Хлобыстов оценил, сколько должны продержаться отрицательные температуры.

Полное промерзание возможно, но для того должны быть еще более мощные морозы, которые продлятся неделями, но это маловероятно, ведь общий климатический тренд на потепление и нынешняя зима скорее аномалия, чем норма. Поэтому и об изменении климатических трендов говорить рано, потому что тренды не измеряются одной зимой. Евгений Хлобыстов, декан факультета естественных наук НаУКМА и координатор рабочей группы "Экология и экономика" ЭМ МКП

Морским жителям будет не легко

По словам Хлобыстова, для морских обитателей ситуация не из лучших, ведь многие из них не приспособлены к полному промерзанию воды. Однако океанологи Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей уверяют — морские жители уже встречались с такой неприятностью и с ними ничего не произойдет, ведь это происходит постоянно. Замерзает не только Азовское море, но и пресноводные лиманы, сковывающиеся льдом на большую глубину.

Азовское море замерзло/ Коллаж "Телеграфа" с фото из соцсетей

Если море полностью замерзнет, лед перекроет доступ воздуха и света в воду. Из-за нехватки солнца замедлится фотосинтез водорослей. Вода может оказаться непригодной для жизни. Организмы, которые не смогут приспособиться, погибнут — прежде всего в придонных слоях моря и среди морских растений.

Море в оккупации

Отметим, что побережье Азовского моря в Украине охватывает три области — Донецкую, Запорожскую и Херсонскую — и находится в оккупации, поэтому исследовать состояние моря и его жителей украинские ученые не могут. Пока Азовское море во льду, это замедлит судоходство России. Однако как только лед сойдет — его восстановят.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом природном катаклизме, который повлиял на регион Азовского моря. В нем произошло землетрясение, которое почувствовали за сотни километров.