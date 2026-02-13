Роза за 220 или 40 грн? Где купить цветы на 14 февраля и не переплатить

Чем больше букет — тем дешевле, при определенных условиях

В канун Дня святого Валентина (Дня влюбленных) цены на цветы традиционно растут, однако между точками продаж могут быть сотни гривен разницы. Вечером 14 февраля стоимость цветов может вырасти еще на 10-20%, поэтому флористы советуют покупать цветы утром или за день-два до праздника.

Что нужно знать:

В киосках и рынках розы стоят 120–150 грн, в ТРЦ — до 220 грн

Авторские студии предлагают букеты от 2500 до 5000 грн.

Самый дешевый вариант – оптовые (40–90 грн за стебель)

Об этом "Телеграф" рассказывает в материале Чем больше букет — тем дешевле: какие цены на цветы до 14 февраля и как не переплатить. Разобрались, где дешевле купить цветы ко Дню влюбленных.

Самые дешевые варианты обычно предлагают киоски у метро и цветочные рынки, где букет собирается без дизайнерского оформления. Там одна роза стоит в среднем 120–150 гривен, а простой букет из семи цветов обойдется в 800–1000 гривен.

Приблизительно в такую же цену обойдутся цветы в сетевых супермаркетах. Простые по дизайну готовые букеты здесь можно зайти за 400–800 гривен. Однако эти точки продаж имеют ограниченный выбор.

Сколько стоят букеты к празднику

Цветочные магазины в торгово-развлекательных центрах делают ставку на эстетику и сервис. Аккуратная упаковка и готовые композиции здесь стоят дороже на 20–40%. Одна роза здесь стоит 180-220 гривен, а стоимость готового букета от 1200 гривен. При заказе цветов курьером, на цену влияют сервисный сбор и оплата работы доставки.

Самый дорогой сегмент – авторские студии флористики. В студиях клиентам предлагают уникальные композиции, созданные под индивидуальный запрос. Стоимость букетов колеблется от 2500 до 5000 гривен.

Как можно сэкономить на цветах

Если требуется букет из большого количества цветов или потребность в нескольких букетах без особого оформления, киевляне могут воспользоваться покупкой цветов оптом. На оптовых ценах роз по 40–90 гривен за стебель, что почти вдвое ниже розничных цен. Впрочем, группа предусматривает минимальный заказ – обычно от 10 до 25 цветов.

Стоит заметить, если идея покупать цветы и перепродавать их на улице показалась привлекательной — это путь к наказанию. Цветы на улице можно продавать только имея соответствующие документы, в противном случае можно получить штраф. Необходимо не только иметь ФЛП, но и получить разрешение горсовета на продажу в конкретном месте.

