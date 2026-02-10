Сначала – служба, потом выезд. В Раде задумались о новых правилах для мужчин 18-22 лет, — нардеп

Сейчас эти инициативы на уровне обсуждений

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко считает, что разрешение выезда за границу парням в возрасте от 18 до 22 лет, которое правительство Украины дало в конце августа 2025 года, является "ошибкой". Он считает, что мужчины этого возраста должны проходить 6-12-месячную службу в тылу, чтобы получить право на выезд.

Что нужно знать:

В августе 2025 года парням 18-22 лет разрешили выезд из Украины

Это вызвало волну выезда молодых людей этого возраста

В Верховной Раде и правительстве ищут возможности поощрить парней этой возрастной группы присоединиться к защите страны

Парни 18-22 лет могли бы заменить военных в тылу

Точно нужно решать [вопросы] по молодежи 18–22. Признавать свои ошибки в правительстве никто не хочет и извиняться за них тоже. Но нужно что-то делать. Военные возмущены, рабочие руки из Украины уезжают. И в стенах Верховной Рады и правительстве есть такие предложения, чтобы эти парни, которые сейчас имеют право выезжать за границу, проходили какую-то 6-12 месячную службу в тылу. Потому что нам нужно защищать очень много критической инфраструктуры, – заявил нардеп

Руслан Горбенко

Таким образом, говорит Горбенко, можно было бы заменить на тыловых задачах военных ВСУ. Вместо этого они могли бы отдохнуть или пройти обучение и повысить свою квалификацию.

Мы видим, что каждое полугодие создается новый род войск. Отмечаю, что это не законопроект, никто ничего не подал, но это обсуждается. И когда этот молодой человек пройдет обучение, прослужит 6-12 месяцев (не на передке, возможно, в новом роде войск – малом ПВО в сфере дронов-перехватчиков), тогда можно дать право этим парням уезжать, — говорит Горбенко

Постановление правительства о выезде молодых людей 18-22 лет нарушает Конституцию

Он также обратил внимание на еще один аспект – постановление правительства о праве на выезд до 22 лет включительно, а мобилизационный возраст – только с 25 лет. Поэтому, говорит Горбенко, правительство своим постановлением нарушает Конституцию, запрещая парням 24 лет уезжать за границу.

Горбенко добавил, что должны быть созданы равные критерии и условия для повышения обороноспособности. Молодежь точно может заменить всех военных в тылу и пройти обучение, уверен он.

А когда парни проходят обучение, то они понимают, что когда ты управляешь дроном, в принципе это не так и страшно. А когда ты еще знаешь, что за это платят 120–170 тысяч гривен, я думаю, желающих остаться на службе подготовленных ребят будет втрое больше, чем сейчас, когда мы предлагаем миллион гривен или дополнительные льготы для контрактов 18–24. То есть, эти вопросы нужно решать системно, — резюмировал нардеп.

Напомним, Телеграф писал, что с открытием границ для юношей 18-22 в Украине начался отток молодежи. Больше всего молодых людей выехали из Львова, поскольку, предполагают, в этом городе больше проживают людей, у которых родственники живут за границей.