Спочатку - служба, потім виїзд. В Раді задумалися про нові правила для чоловіків 18-22 років, - нардеп

Зараз ці ініціативи лише на рівні обговорювань

Нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко вважає, що дозвіл виїзду за кордон хлопцям віком від 18 до 22 років, який уряд України впровадив наприкінці серпня 2025 року, є "помилкою". Він вважає, що хлопці цього віку мають проходити 6-12 місячну службу у тилу, щоб отримати право на виїзд.

Що треба знати:

У серпні 2025 року хлопцям 18-22 років дозволили виїзд з України

Це викликало хвилю виїзду молодих людей цього віку

У Верховній Раді та в уряді шукають можливості заохотити хлопців цієї вікової групи долучитися до захисту країни

Детальніше про це та інші важливі питання читайте в інтерв'ю нардепа та члена парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Руслана Горбенка "Телеграфу": "Від "бусифікації" суспільство нікуди не дінеться": нардеп про зміни в бронюванні, арешт рахунків і захисників ухилянтів в Раді

Хлопці 18-22 років могли б замінити військових у тилу

Точно треба вирішувати [питання] по молоді 18–22. Визнавати свої помилки в уряді ніхто не хоче і вибачатися за них теж. Але треба щось робити. Військові обурені, робочі руки з України виїжджають. І в стінах Верховної Ради і в уряді є такі пропозиції, щоб ці хлопці, які зараз мають право виїжджати за кордон, проходили якусь 6-12 місячну службу у тилу. Тому що нам треба захищати дуже багато критичної інфраструктури, — заявив нардеп

Руслан Горбенко

Таким чином, каже Горбенко, можна б було замінити на тилових задачах військових ЗСУ. Замість цього вони могли б відпочити, або пройти навчання та підвищити свою кваліфікацію.

Ми ж бачимо, що кожне півріччя створюється новий рід військ. Наголошую, що це не законопроєкт, ніхто нічого не подав, але це обговорюється. І коли ця молода людина пройде навчання, прослужить 6-12 місяців (не на передку, можливо, в новому роді військ – малому ППО в сфері дронів-перехоплювачів), тоді можна дати право цим хлопцям виїжджати, — каже Горбенко

Постанова уряду про виїзд хлопців 18-22 років порушує Конституцію

Він також звернув увагу на ще один аспект — постанова уряду про право на виїзд до 22 років включно, а мобілізаційний вік — тільки з 25 років. Тому, каже Горбенко, уряд своєю постановою порушує Конституцію, забороняючи хлопцям 24 років виїжджати за кордон.

Горбенко додав, що мають бути створені рівні критерії і умови, щоб підвищити обороноздатність. Молодь точно може замінити всіх військових у тилу і пройти навчання.

А коли хлопці проходять навчання, то вони розуміють, що коли ти керуєш дроном, в принципі, це не так і страшно. А коли ти ще знаєш, що за це платять 120–170 тисяч гривень, я думаю, бажаючих залишитися на службі підготовлених хлопців буде точно втричі більше, ніж зараз, коли ми пропонуємо мільйон гривень або додаткові пільги для контрактів 18–24. Тобто ці питання потрібно вирішувати системно, — резюмував нардеп

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що з відкриттям кордонів для юнаків 18-22 в Україні почався відтік молоді. Найбільше молодих людей виїхало зі Львова, оскільки, припускають, у цьому місті більше мешкають людей, у яких родичі наразі живуть за кордоном.