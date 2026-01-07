Бумажные повестки перестали отправлять? В ТЦК прояснили ситуацию

Роман Истомин также прокомментировал вопрос блокирования счетов уклонистам

Механизмы наказания за уклонение от военной службы в Украине фактически бездействуют. Повестки уклонистам не отправляют, их банковские счета не блокируют, исполнительные производства против них не нарушают, а красная отметка в "Резерве+" часто появляется безосновательно.

Такие заявления по мобилизации в 2026 году сделал в блиц-интервью "Телеграфу" юрист и адвокат Роман Симутин. По его словам, в частности, физически повестки уже почти никто не отправляет.

— Если нет физической повестки, невозможно подтвердить ее отправку и вручение конкретному лицу. Соответственно, никто не может наложить административное взыскание, потому что нет документального подтверждения нарушения, — отметил Симутин.

Прокомментировать довольно громкие заявления известного юриста мы попросили спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина.

— Господин майор, действительно банковские счета уклоняющихся сейчас реже блокируют?

— В первую очередь скажу, что в вопросах мобилизации в этом году действительно принципиальных изменений нет. Если они состоятся, общественность сразу о них узнает, ведь их должны внести в действующее законодательство. Ни один ТЦК и СП не принимает решений глобального характера, поскольку мы только исполнители.

Что касается блокировок банковских счетов, то это уже несколько выходит за пределы вопросов мобилизации и однозначно выходит за пределы компетенции ТЦК и СП. Счета блокируется исполнительной службой при наличии соответствующего решения суда. Это происходит после того, как гражданин не платит штраф за админправонарушения.

Можно сделать вполне логичное предположение, что граждане реже просрочивают уплату штрафов за административные правонарушения по следующим причинам:

Мужчин призывают во время мобилизации, а не налагают штрафы — людей в армии катастрофически не хватает, а штраф за нарушение правил военного учета не помогает доукомплектовывать подразделения ВСУ. У "Резерв+" появились уведомления о том, что гражданин получил штраф, и у него есть возможность сразу его уплатить. К тому же, со скидкой в 50%.

То есть, вероятнее, количество блокировок банковских счетов уменьшилось из-за изменений действующего законодательства, что позволило платить штрафы быстрее, удобнее и в меньшем размере, а не из-за какого-то придуманного алгоритма, имитирующего отправку повесток по почте. Мужчины этим активно пользуются.

— Правда ли, что повестки уже почти никто не отправляет физически? Тем временем в реестр попадает только информация о том, что ее отправили.

– Порядок вручения повесток не изменился вообще – их вручают либо лично, либо отправляют по почте. На каждой повестке начальник районного или городского ТЦК и СП ставит физическую или электронную цифровую подпись. По очевидным причинам повесток по Укрпочте направляется, видимо, на порядок больше, чем вручается лично.

Постановлением № 560 четко определено, как формируются и присылаются повестки. Факт вручения каждой повестки и время, когда гражданин должен прибыть в ТЦК и СП, вносится в базу данных "Оберег". Если гражданин в определенное время не прибывает по повестке, то его данные передаются в полицию для доставки в ТЦК путем электронного взаимодействия между реестрами.

Конечно, нельзя исключать, что где-то в течение определенного периода времени на территории ответственности определенного ТЦК не посылались по почте. Но ведь и уведомлений о таких повестках, значит, не поступало.

Количество повесток по почте зависит, прежде всего, от финансирования, ведь Укрпочта не работает даром. Эти услуги оплачиваются из бюджетов общин или за счет средств, выделенных Министерством обороны для ТЦК и СП.

В Полтавской области, например, повестки по почте точно присылаются. В конце прошлого года мы получили финансирование Министерства и направили более 10 тысяч повесток военнообязанным. Используем также финансирование из бюджетов общин, с которыми у нас налажено взаимодействие. То есть это непрерывный процесс.