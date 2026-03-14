Деньги могут исчезнуть, если сделать это 14 марта. Что категорически нельзя делать в этот день
Узнайте, почему сегодня нельзя смотреть в зеркало и точить нож
В эту субботу, 14 марта, православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Венедикта Нурсийского. Также в это время продолжается Великий пост 2026.
Венедикт появился на свет около 480 года в небольшом итальянском городе Нурсия. Повзрослев, он некоторое время жил при обители апостола Петра, после чего удалился в горы, где провел три года в уединении. Пост и постоянная молитва помогли ему преодолеть многочисленные искушения. По преданию, за свою праведную жизнь он получил дар совершать чудеса.
Со временем к Венедикту начали приходить люди, желавшие вести такую же духовную жизнь рядом с ним. Он организовал для них двенадцать общин и поставил во главе каждой настоятеля. Преподобный также составил монастырский устав, который позже стал образцом для многих западных монастырей. Умер он в 543 году.
Христиане обращаются к святому с молитвами о благополучии в семье и исцелении от болезней. В народе 14 марта посвящали заботе о домашних животных. Их особенно тщательно обихаживали и угощали самым лучшим кормом.
Что нельзя делать 14 марта
В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения у них нет
- Брать в руки острые предметы — к большому скандалу.
- Долго всматриваться в зеркало — отберет силы.
- Колоть дрова, пилить дерево, точить ножи — к проблемам с деньгами.
Народные приметы 14 марта
- Гром — лето будет богатым на урожай.
- Воробьи купаются — к приходу тепла.
- Уровень реки не повышается — к жаркому лету с засухой.
- Ветер появился в полдень, а к вечеру усилился — может быть буря.
У кого именины 14 марта
Сегодня именины празднуют Михаил, Венедикт и Ростислав.
Праздники и события 14 марта
- День добровольца в Украине
- День землеустроителя в Украине
- Международный день рек (Международный день действий против плотин)
- Международный день числа "Пи"
