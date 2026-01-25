Зеленскому — 48: топ-10 самых ярких фото президента от Яна Доброносова

"Телеграф" собрал подборку самых выразительных кадров

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января празднует свое 48-летние. Он прошел огромный путь от сцены и юмористических шоу — до международных трибун и решений, от которых сегодня зависит судьба целой страны.

По этому случаю "Телеграф" подготовил подборку самых выразительных фотографий Владимира Зеленского за время его президентства, которые сделал наш фотокорреспондент Ян Доброносов.

За эти годы в объектив попадали официальные мероприятия и международные встречи, рабочие поездки, а также эмоциональные моменты военного времени. В этом материале "Телеграф" показывает 10 фотографий главы государства и рассказывает интересные факты о нем.

Зеленский в объективе Яна Доброносова

Владимир Зеленский родился в Кривом Роге в 1978 году. По образованию он юрист, окончил Киевский национальный экономический университет, но свою карьеру начал вовсе не в юридической сфере. В студенческие годы он увлекся юмором и тогда выступал в КВН в команде "Квартал 95".

В 2008 году Зеленский стал "Самым красивым мужчиной Украины" по версии журнала "Viva!".

За период 2010-2012 годов будущий президент дважды был генеральным продюсером "Интера" с перерывами.

Президент наградил украинских защитников 24 февраля 2023 года. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Зеленский начал встречаться со своей будущей женой Еленой в 17-18 лет. Они провстречались семь лет, прежде чем пожениться. У них есть двое детей.

Владимир и Елена Зеленские в День Независимости Украины на Софийской площади в 2023 году. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

До прихода в политику Зеленский участвовал в производстве более двух десятков кинофильмов и телесериалов как актер (в частности "Любовь в большом городе", "8 первых свиданий", "Я, ты, он, она"), продюсер (как "Сваты", "Я буду рядом", "Любовь в большом городе 3"), сцен ("Хортон", "Приключения Паддингтона" и другие).

Владимир Зеленский в ходе встречи с Анджеем Дудой 24 августа 2024. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины во время новогоднего обращения в эфире канала 1+1. 21 января 2019 года партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула его кандидатом в президенты, а 30 января ЦИК официально зарегистрировала кандидатуру на выборах.

По результатам голосования 31 марта Владимир Зеленский в первом туре занял первое место, набрав 30,24% голосов (против 15,95% при Петре Порошенко, который также вышел во второй тур). 21 апреля во втором туре Зеленский победил с результатом в 73,22% поддержки.

20 мая 2019 состоялась инаугурация.

Обращение Владимира Зеленского 6 сентября 2023 года. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Во время полномасштабного наступления российских войск в Киев в ночь с 25 на 26 февраля 2022 года, президент отказался от предложения США эвакуировать его из столицы. Совместным видео перед Офисом президента с другими чиновниками он подтвердил, что находится в Киеве.

Зеленский во время общения с журналистами 19 декабря 2023 года. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

21 декабря 2022 года совершил первый визит за границу с начала полномасштабной войны. Он провел переговоры с тогдашним президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

Президент Коморских Островов Азали Ассумани и президент Украины Владимир Зеленский в июне 2023. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

За годы большой войны Зеленский регулярно выступает на международной арене, общается с мировыми лидерами и добивается помощи для Украины — включая поставки вооружений, финансовую и гуманитарную поддержку.

Зеленский, Макрон и Стармер почтили память воинов, погибших в войне с Россией 10 мая 2025. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В 2025 году глава государства совершил 59 визитов в 25 стран, включая США, Великобританию, Германию, Турцию и ОАЭ, чтобы выстроить международную коалицию поддержки Украины.

Владимир Зеленский вместе с Эмманюэлем Макроном 10 мая 2025 года. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Под руководством Зеленского Украина синхронизировала 14 пакетов санкций со странами-партнёрами, включая США, ЕС, Канаду и Японию — это усилило давление на финансовые и военные ресурсы РФ.

Владимир Зеленский на встречес президентом ЕБРД Одилем Рено-Бассо в Киеве, 6 февраля 2025 года. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

За это время Зеленский превратился в одного из самых узнаваемых политических лидеров мира, регулярно выступает перед парламентами разных стран и добивается международной поддержки для Украины.

Зеленский в ходе встречи с президентом Чехии Петром Павелом в январе 2026. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

