Зеленському — 48: топ-10 найяскравіших фото президента від Яна Доброносова

Президент України Володимир Зеленський 25 січня святкує 48-річчя. Він пройшов величезний шлях від сцени та гумористичних шоу — до міжнародних трибун та рішень, від яких сьогодні залежить доля цілої країни.

З цієї нагоди "Телеграф" підготував добірку найвиразніших фотографій Володимира Зеленського за часи його президентства, які зробив наш фотокореспондент Ян Доброносов.

За ці роки до об’єктиву потрапляли офіційні заходи та міжнародні зустрічі, робочі поїздки, а також емоційні моменти воєнного часу. У цьому матеріалі "Телеграф" показує 10 фотографій глави держави та розповідає цікаві факти про нього.

Зеленський в об’єктиві Яна Доброносова

Володимир Зеленський народився у Кривому Розі у 1978 році. За освітою він юрист, закінчив Київський національний економічний університет, але свою кар’єру розпочав зовсім не в юридичній сфері. У студентські роки він захопився гумором і тоді виступав у КВК у команді "Квартал 95".

2008 року Зеленський став "Найкрасивішим чоловіком України" за версією журналу "Viva!".

За період 2010-2012 років майбутній президент двічі був генеральним продюсером "Інтера" із перервами.

Президент нагородив українських захисників 24 лютого 2023 року. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Зеленський почав зустрічатися зі своєю майбутньою дружиною Оленою у 17-18 років. Вони зустрілися сім років, перш ніж одружитися. Вони мають двох дітей.

Володимир та Олена Зеленські у День Незалежності України на Софійській площі у 2023 році. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

До приходу в політику Зеленський брав участь у виробництві більше двох десятків кінофільмів і телесеріалів як актор (зокрема "Кохання у великому місті", "8 перших побачень", "Я, ти, він, вона"), продюсер (як "Свати", "Я буду поряд", "ЛюбовХ в" Паддінгтона" та інші).

Володимир Зеленський у ході зустрічі з Анджеєм Дудою 24 серпня 2024 року. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Зеленський оголосив про намір балотуватись у президенти України під час новорічного звернення в ефірі каналу 1+1. 21 січня 2019 року партія "Слуга народу" на своєму з’їзді висунула його кандидатом у президенти, а 30 січня ЦВК офіційно зареєструвала кандидатуру на виборах.

За результатами голосування 31 березня Володимир Зеленський у першому турі посів перше місце, набравши 30,24% голосів (проти 15,95% за Петра Порошенка, який також вийшов у другий тур). 21 квітня у другому турі Зеленський переміг із результатом у 73,22% підтримки.

20 травня 2019 року відбулася інавгурація.

Звернення Володимира Зеленського 6 вересня 2023 року. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Під час повномасштабного наступу російських військ до Києва в ніч із 25 на 26 лютого 2022 року президент відмовився від пропозиції США евакуювати його зі столиці. Спільним відео перед Офісом президента з іншими чиновниками він підтвердив, що у Києві.

Зеленський під час спілкування із журналістами 19 грудня 2023 року. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

21 грудня 2022 року здійснив перший візит за кордон з початку повномасштабної війни. Він провів переговори з тодішнім президентом США Джо Байденом та виступив перед Конгресом.

Президент Коморських Островів Азалі Ассумані та президент України Володимир Зеленський у червні 2023. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

За роки великої війни Зеленський регулярно виступає на міжнародній арені, спілкується зі світовими лідерами та домагається допомоги для України, включаючи постачання озброєнь, фінансову та гуманітарну підтримку.

Зеленський, Макрон та Стармер вшанували пам’ять воїнів, які загинули у війні з Росією 10 травня 2025. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

У 2025 році глава держави здійснив 59 візитів до 25 країн, включаючи США, Велику Британію, Німеччину, Туреччину та ОАЕ, щоб збудувати міжнародну коаліцію підтримки України.

Володимир Зеленський разом із Емманюелем Макроном 10 травня 2025 року. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Під керівництвом Зеленського Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій із країнами-партнерами, включаючи США, ЄС, Канаду та Японію — це посилило тиск на фінансові та військові ресурси РФ.

Володимир Зеленський на зустрічі з президентом ЄБРД Оділем Рено-Бассо в Києві, 6 лютого 2025 року. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

За цей час Зеленський перетворився на одного з найвідоміших політичних лідерів світу, регулярно виступає перед парламентами різних країн та домагається міжнародної підтримки для України.

Зеленський у ході зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом у січні 2026 року. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

