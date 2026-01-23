От веселого и смешного до бородатого и серьезного: как изменился Зеленский со времен КВН

За годы войны в Украине президент заметно постарел

Владимир Зеленский — президент Украины, который занял этот пост в 2019 году. До политической карьеры он был успешным комиком, актером, продюсером и руководителем студии "Квартал 95". Многие украинцы помнят его еще со времен КВН, когда он был молодым и веселым. Теперь все изменилось.

"Телеграф" рассказывает и показывает, как изменился Владимир Зеленский со времен КВН и за пять лет президентства.

Владимир Зеленский в эпоху КВН

В период КВН и "Квартала 95" Зеленский был молодым комиком. Его юмористическая карьера началась в студенческие годы и завершилась в 2018 году перед выборами. В молодости он был юморным и веселым, имел образ "своего парня".

Зеленский в эпоху КВН. Фото: скриншот из видео

В то время в стиле Зеленского преобладали джинсы, кожаные куртки, сценические костюмы и стиль кэжуал. Он носил короткие стрижки и всегда был без растительности на лице. В то время его называли "самым маленьким, но самым громким" на сцене.

Зеленский в "Квартале 95". Фото: открытые источники

Начало президентства

Во время предвыборной гонки и после победы на выборах Владимир Зеленский заметно поменялся. На тот момент ему был 41 год — он был сильным, энергичным и с горящими глазами. Присутствовала и самоирония, и шутки, и неформальный стиль общения.

Владимир Зеленский в день инаугурации. Фото: Getty Images

А вот стиль одежды кардинально поменялся — Зеленский начал носить строгие деловые костюмы, галстуки и белые рубашки. Он все еще временами говорил на русском языке, однако в его выступлениях стал преобладать украинский язык.

Зеленский во время визита во Францию в декабре 2019 года. Фото: Getty Images

Президент во время войны

В 2022 году для Зеленского начался самый радикальный период трансформации, который заметили не только в Украине, но и во всем мире. С первых дней полномасштабной войны президент стал максимально серьезным, сосредоточенным и строгим.

Зеленский в 2023 году. Фото: Getty Images

Изменился его стиль — с февраля 2022 года Зеленский полностью отказался от классических костюмов и начал носить футболки, худи, флисовые кофты и тактические штаны — все в стиле милитари. Часто его одежда имеет вышивку или принты в виде трезубцев, флагов Украины или других патриотических элементов.

Зеленский в 2025 году. Фото: Getty Images

В это время президент отпустил бороду, а его волосы заметно поседели. Изменилось и лицо — на нем появились признаки усталости, недосыпа и стресса. Стали заметны морщины — кажется, Зеленский с 2022 года постарел лет на десять.

Зеленский в 2026 году. Фото: Getty Images

