Действительно ли ракета 9М729 – новое российское вундерваффе и в чем самая большая опасность: объяснение эксперта

Распространение этих ракет в ВС РФ стало одним из последствий операции "Паутина"

Россияне все чаще используют крылатую ракету 9М729, которая почти не упоминалась в отчетах до 2025 года. О том, чем она отличается от других, в чем наибольшая опасность и причем здесь операция "Паутина", "Телеграф" пообщался с военным обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко.

В чем наибольшая опасность

По его словам, российская крылатая ракета 9М729 отличается от "Калибра" и Х-101 только тем, что она именно сухопутного пуска. Простыми словами, это "Калибр 3М-14" для пуска не с морского носителя, поскольку "Калибр" – это крылатая дозвуковая крылатая ракета морского боезапаса.

"И именно 9М729 – это модификация ракеты "Калибр", но приспособленная для пуска с пусковой установки 9П701. Она может быть на шасси МЗКТ 7930", – уточнил эксперт.

Именно то, что она запускается с земли, делает ее очень опасной. Потому что эта крылатая ракета так же, как баллистический "Искандер М", перемещается на пусковых сухопутных установках, которые очень трудно поймать.

"Проблема в том, что их очень тяжело зафиксировать до момента запуска. Они могут выдерживать этот буфер безопасности и угроза фиксируется именно в момент запуска", – пояснил Коваленко.

Пусковая установка "Искандер М"

Лишь иногда удается зафиксировать установки, когда они только выезжают на пусковые площадки, а это может быть любая локация. В то же время с "Калибрами" морского боезапаса все достаточно понятно. Когда носители этих ракет выходят в Черное море, мы понимаем, что есть угроза.

"Так же и с авиационными крылатыми ракетами, типа Х-101, или как раньше часто очень использовали Х-550. Ту-95 взлетает. Проходит где-то полтора-два часа, пока он долетает, например, в район Каспия, в пусковые, запускает", — сказал обозреватель.

При этом ракета летит еще примерно час-полтора часа до воздушного пространства Украины. То есть фактически с момента, когда взлетает сам носитель этих ракет, до их вхождения в воздушное пространство Украины проходит три часа, что позволяет подготовиться. Что касается ракеты 9М729, как и баллистики, заранее подготовиться невозможно из-за поздней фиксации.

Характеристики

Если сравнивать с "Калибром", боевая часть 9М729 почти такая же – в среднем это 450 кг взрывчатого вещества, говорит Коваленко. Относительно дальности полета, как и у "Калибра", у 9М729 есть разные модификации.

"А дальность полета – это 1000-1500 км. Некоторые модификации, якобы по информации от США, могут достигать дальности полета 2000-2200", – сказал эксперт.

Относительно наибольшей дальности, 9М729 может достигать ее при определенных условиях – уменьшении боевой части и увеличенном топливном баке.

Крылатая ракета 9М729

"Хотя, я думаю, что более реалистичный показатель – до 1500. У них такие же показатели как у Х-101, 3М-14 классический. Они почти ничем не отличаются. Не громче летают, так же летают", – добавил обозреватель.

По его словам, 9М729 имеют возможность маневрировать, как и "Калибры", как и Х-101. Также эти ракеты имеют дозвуковую скорость около 850-900 км/ч.

А как насчет противодействия?

9М729 фиксируются средствами противовоздушной обороны и РЛС, равно как и все остальные крылатые дозвуковые ракеты, пояснил Коваленко. Сбиваются большинством имеющихся у нас средств противовоздушной обороны.

"То есть для их сбития не нужна какая-то особая система, типа Patriot или SAMP/T. Их отлично и NASAMS сбивают. Их можно сбить и другими средствами: малого, среднего радиуса действия", – рассказал эксперт.

Он добавил, что новейшие российские ракеты также могут перехватить F-16 или МиГ-29, оснащенные ракетами воздух-воздух.

"Сейчас мы очень часто используем именно эту воздушную компоненту для перехвата дозвуковых крылатых ракет. То есть они в перехвате не сложнее Х-101 или "Калибров". То есть они не так сложны, как баллистика или аэробалистика", — пояснил обозреватель.

Как Х-101 и "Калибр", 9М729 имеют функцию полета на сверхнизкой высоте с огибанием рельефа и маневрированием. В то же время она не так совершенна, как, например, у StormShadow или Scalp EG. Однако эта функция не мешает украинским радарам видеть эти российские ракеты.

"На соответствующем этапе их сложнее перехватить из-за этой сверхнизкой высоты и скорости теми или иными средствами противовоздушной обороны. Например, комплексами малого радиуса действия, но при сопровождении на соответствующих высотах нет никакой проблемы в этом", – сказал Коваленко.

Причем здесь "Паутина"?

Одной из причин участившегося появления 9М729 в 2025 году стала легендарная украинская операция "Паутина", когда большая часть боеспособных российских носителей ракет Х-101 (Ту-95МС и Ту-160) были уничтожены и повреждены.

"Сейчас мы видим, что они ракеты Х-101 очень редко запускают. И обычно это небольшое количество. Им не хватает этих носителей. У них осталось очень мало Ту-95МС и Ту-160", — пояснил Коваленко.

Кроме того, у них уже давно отработан ресурс, добавил он. Самолеты находятся в таком состоянии, что буквально могут развалиться в воздухе. А строительство Ту-95МС у россиян отсутствует.

Александр Коваленко

"Получается, что ракета Х-101 в ближайшее время вообще может превратиться в ракету без носителя. Может это произойти. И они таким образом пытаются сейчас наладить производство 9М729, чтобы компенсировать недостаток для ударов вглубь территории Украины именно компоненты Х-101", — сказал специалист.

Поэтому враг будет масштабировать это производство, но не факт, что сейчас у него много 9М729. Это должен быть пошаговый системный подход. Учитывая, что россияне начали уделять этому внимание после "Паутины", они не успели в таком количестве сделать эти ракеты.

"У них даже "Искандер-К" производится гораздо медленнее, чем 9М720 "Искандер-М", баллистическая ракета. Он более медленный в производстве, хотя казалось бы крылатая ракета дозвуковая, она проще по своей компоненте, чем баллистическая", – добавил эксперт.

По его мнению, гораздо раньше россияне имели возможность диверсифицировать больше компонентов на собственное производство 9М723 и частично заменить западные составляющие. А с производством 9М729 могут быть те же проблемы, что и с "Искандер-К".

Дотянуться до Львова

Он отметил, что эта ракета почти не упоминалась на протяжении всех лет войны в отчетах. Чаще появляться 9М729 начала только в 2025 году. Эксперт считает, что это связано, в том числе, со стремлением улучшить удары с использованием классического "Искандера К".

"Их не удовлетворяет это расстояние 500 км и они начали выходить на показатель большего расстояния, чтобы можно было до Львова дотянуться, не поднимая в воздух Ту-95МС", – пояснил Коваленко.

Другой причиной, почему россияне начали переходить именно на эти ракеты, является то, что они больше примерно на полметра классической 9М727-728. А если ракета больше по размерам, ей нужна другого типа пусковая установка.

Пусковые установки для 9М729 на вес золота

Он скептически прокомментировал сообщение о том, что вокруг Украины сосредоточены 24 самоходных пусковых установки ракетного комплекса Искандер-М1 с суммарным залпом — 96 крылатых ракет 9М729.

"Я вообще что-то сомневаюсь в том, что эта информация соответствует действительности относительно залпа на 96 ракет. Это, мягко говоря, многовато. Ну вот формально они взяли 24 пусковых умноженных на четыре ракеты. А есть ли такое количество ракет, есть ли такое количество пусковых, откуда эта информация?", — спросил обозреватель.

Пусковая установка "Искандер-К" и "Искандер-М1" не отличаются, но только на первый взгляд. Для 9М729 установка больше, уточняет эксперт. Она имеет большие габариты, потому что сама по себе ракета больше.

"Это говорит о том, что ее производство – это уже совсем другая производственная линия с несколько иными технического и технологического плана компонентами. Есть отличия, которые нуждаются в других технологических возможностях", – сказал Коваленко.

По его мнению, она не может быть массовой и распространенной. Именно поэтому есть сомнения, что у россиян есть эти ракеты и особенно пусковые установки в столь большом количестве.

Сложная цель

Обстреливая Украину 9М729, россияне могут не подъезжать близко к нашей границе. Это очень усложняет уничтожение пусковых установок.

"Так же, как с баллистикой. Мы много уничтожили баллистических пусковых "Искандер-М" за время полномасштабного вторжения? Было уничтожено именно пусковых несколько единиц всего-навсего", — рассказал Коваленко.

Он также отметил, что враг пытается наносить удары с как можно большего расстояния. Эксперт привел пример, когда по Одесщине, Запорожью и Николаевщине наносят удары почти из района Керченского моста – из юго-восточной части Крыма.

Это делается именно для того, чтобы максимально обезопасить эти пусковые установки. Такая тактика также говорит о том, что у россиян есть серьезные проблемы с восстановлением, ремонтом, обслуживанием. Повредить пусковую установку 9М729 будет гораздо сложнее, чем классический "Искандер М".

Ранее эксперты обсудили новую дальнобойную ракету "Искандер", которая, якобы, может лететь на 1000 километров. По их мнению, ее, вероятно, не существует. Однако если это не вымысел, то под угрозой оказывается практически весь запад Украины.