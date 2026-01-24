У атаці росіян на Київ помітили особливість: що відомо про застосовані ракети Х-22 і Х-32

Таких ракет знищити за час повномасштабного вторгнення вдалось тільки 12 з понад 400

Росія використала стратегічну авіацію з ракетами Х-22/Х-32 та скерувала основні ударні сили під час атаки в ніч на 24 січня на Київську область. За даними Повітряних сил, були використані щонайменше 12 ракет з повітряного простору Брянської області.

Що потрібно знати:

Х-22 — стара радянська протикорабельна ракета з низькою точністю, але дуже потужною бойовою частиною

Х-32 — її глибоко модернізована версія з більшою дальністю, швидкістю та точністю

В ніч на 24 січня вдалось збити дев'ять ракет, раніше такого результату не могли досягти

Що відомо про ракети Х-22 та Х-32

Х-22 — це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета, розроблена для знищення авіаносців та авіаносних ударних груп. Вона має велику дальність і потужну бойову частину масою до 960 кг, але низьку точність для ударів по наземних цілях: відхилення може сягати сотень метрів. Їх зняли з озброєння та пізніше модернізували до рівня Х-32.

Ту-22М3 з ракетою Х-22/ Фото: defence-ua.com

Ракета Х-22 могла розганятися до 5 тисяч кілометрів на годину та летіти від 330 в базовому варіанті до 600 кілометрів (Х-22M/MA). Запускають її з висоти в 10-12 км.

Російські Ту-22М3 із ракетами Х-32 на авіабазі "Хмеймим" в Сирії/ Фото: defence-ua.com

Х-32 — глибоко модернізована версія Х-22, що отримала більшу дальність — до 1000 км, вищу швидкість до 5,4 тис. км/год та оновлену радіолокаційну головку самонаведення. Це підвищує точність ударів. Зберігши приблизний зовнішній вигляд, росіяни зробили нову ракету, більш смертоносну. Вона розганяється на висоті в 40 км, після чого падає на ціль. Важливо, що для запуску Х-22 потрібні Ту-22М3, а для запуску Х-32 — модернізовані до рівня Ту-22М3М.

Використання ракет Х-22 та Х-32 по Україні

Росія вже застосовувала ці ракети проти міст і цивільної інфраструктури України, зокрема била по ТЦ "Амстор" в Кременчуці. Проте в зведеннях їх не було достатньо давно, наголосив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Після удару по Дніпру, росіяни менше застосовували їх по материковій частині України.

"Більше зосередився на ударах по півдню — тобто і нафтові платформи, і в районі острова Зміїна, і по півдню вони застосовувались. Загалом 412 ракет Х-22 або ж Х-32 було противником, використано проти нашої держави, і з них до цього часу було збито лише три. Сьогодні ми маємо ще плюс дев'ять, тобто наразі 12 ракет із тих чотирьох ракет було знищено", — каже Ігнат.

Обидві ракети летять зі швидкістю понад близько 5 тисяч км/год, що робить їх одними з найскладніших цілей для перехоплення системами ППО. Потенційно збити їх можна тільки з сучасних закордонних комплексів Patriot, IRIS-T чи NASAMS.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія все частіше використовує крилату ракету 9М729. Вони здатні літати на наднизькій висоті та маневрувати.