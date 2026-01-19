Такое впервые за всю историю: эксперт по энергетике дал печальный прогноз по свету для Киева

Ситуация с электрикой может стать еще хуже

Регулярные отключения света в Киеве по 16 часов задержатся надолго. Возобновление стабильного электроснабжения займет несколько месяцев и будет зависеть от интенсивности ударов России.

Что нужно знать:

Местами в Киеве свет могут выключаться на 20 часов в сутки

В сети наблюдается наибольший дефицит с начала полномасштабной войны

Жесткие отключения света могут угрожать и другим регионам

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил Станислав Игнатьев, доктор технических наук. По его словам, отключения по 16 часов в Киеве будут длится долго и многое зависит от ударов России.

Более того, есть районы столицы и некоторые города Киевщины, которые могут сидеть без электроэнергии по 20 часов в сутки. Эксперт отмечает, что на утро 19 января дефицит электричества составляет 6,8 гигаватт/часов. Это самый большой дефицит, который сейчас наблюдается в энергосистеме с начала полномасштабного вторжения. Да и вообще за всю историю объединения украинской энергосистемы с 1991 года.

Игнатьев добавляет: если Россия совершит новые атаки на подстанции АЭС, из-за сильных морозов будет угроза жестких графиков отключения света — по 20 часов без стабильного электроснабжения.

