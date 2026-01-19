Таке вперше за всю історію: експерт з енергетики дав сумний прогноз по світлу для Києва

Ситуація з електрикою може стати ще гірше

Регулярні відключення світла в Києві по 16 годин затримаються надовго. Відновлення стабільного електропостачання займе кілька місяців та залежатиме від інтенсивності російських ударів.

Що треба знати:

Місцями в Києві світло можуть вимикати на 20 годин на добу

Наразі в мережі спостерігається найбільший дефіцит з початку повномасштабної війни

Жорсткі відключення світла можуть загрожувати й іншим регіонам

Про це в етері КИЇВ24 заявив Станіслав Ігнатьєв, доктор технічних наук. За його словами, відключення по 16 годин в Києві триватимуть довго і багато залежить від ударів Росії.

Ба більше, є райони столиці та деякі міста Київщини, які можуть сидіти без електроенергії по 20 годин на добу. Експерт наголошує, що станом на ранок 19 січня дефіцит електрики складає 6,8 гігават/годин. Це найбільший дефіцит, який наразі спостерігається в енергосистемі з початку повномасштабного вторгнення. Та й взагалі за всю історію об'єднання української енергосистеми з 1991-го року.

Ігнатьєв додає: якщо Росія здійснить нові атаки на підстанції АЕС, через сильні морози є загроза жорстких графіків вимкнення світла — по 20 годин без стабільного електропостачання.

