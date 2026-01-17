Свет есть, но не для всех: почему генераторы не подключают к энергосистеме

Торговые центры и супермаркеты имеют избыток генерации, но используют его только для себя

Частная генерация электроэнергии может помочь снизить продолжительность отключений, но при условии работы себе в убыток. Для этого его нужно присоединить к объединенной энергетической системе Украины.

Что нужно знать:

Для владельцев установок работа в единой системе экономически невыгодна

Бизнес с собственной генерацией обеспечивает только себя, не имея стимула делиться избытком

Об этом "Телеграфу" в интервью рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Он объяснил, что когда каждый устанавливает генератор во дворе и пользуется электроэнергией, когда она есть, помогает повысить устойчивость системы в целом.

Однако стимула присоединяться к общей сети у таких пользователей нет. В частности, из-за стоимости. Для бытовых потребителей электроэнергия стоит 4,32 грн. Для тех, у кого двухзонные счетчики – 2,16 грн ночью. А вот себестоимость при генерации электроэнергии на малых энергетических установках стартует от 5 грн за киловатт-час.

Больше по теме по ссылке: Почему закрываются супермаркеты в Киеве и не только: эксперт объяснил

Присоединяясь к системе, владелец этой установки просто терпит убытки от этого. Все предприятия, даже имея свои энергетические установки, которыми они могут обеспечить себя и даже соседей, все равно этого не делают, потому что это им не выгодно. Это для них убыточно. Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике

Он пояснил, что примером такого использования являются торговые центры, супермаркеты, развлекательные центры, даже имея избыток генерации, включают все что можно, ведь энергии достаточно. "Но энергии достаточно для них только", — отмечает эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дома, не имеющие альтернатив, кроме электрического отопления, добавляют в списки критической инфраструктуры. Эксперты отмечают: есть целые города, которые в свое время отказались от централизованного отопления и перешли на электричество.