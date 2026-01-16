Несколько лет тюрьмы и не только? Кто ответственен за лопнутые трубы в Киеве и как их накажут

Ситуация по отоплению в столице все сложнее

Сейчас многие киевляне столкнулись с тем, что из-за сильных морозов в домах полопались трубы, и когда возобновят отопление неизвестно. Поэтому у многих возникает вопрос: кто несет ответственность за лопнутые батареи и какое наказание грозит этим лицам.

Ответы на эти вопросы "Телеграфу" дал юрист компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Олег Рожков. Детальнее в материале: В Киеве рвет трубы отопления из-за неслитной воды: сколько будет продолжаться ремонт и кто его оплатит".

Что нужно знать:

Львиная доля ответственности за состояние отопительной системы лежит на управителе дома

Есть положение, где четко указано как и когда, для чего нужно сливать воду из системы

В Киеве, несмотря на предупреждение, не все дома подготовились к сильным морозам

Кто ответственен за разорванные трубы в домах

"Очевидно, что масштабные разрушения и выход из строя энергообъектов являются прямым следствием вражеских обстрелов. Однако в конце четвертого года полномасштабной войны следует также понимать, что у работников коммунальных служб и объектов критической инфраструктуры есть четкие алгоритмы действий", — говорит юрист.

Он добавляет, что еще 8 января на сайте КГГА появилось сообщение о сливе воды из системы отопления из-за сильных морозов. Однако коммунальные службы не успели вовремя провести эти мероприятия, из-за чего многие дома сейчас сидят с разорванными трубами и батареями. При этом по положениям сливать воду из труб можно при температуре ниже 0, то есть, учитывая прогнозы погоды, не обязательно ждать -15 градусов.

Лопнутые трубы в Киеве. Фото: местные каналы

В Киеве разрывало трубы. Фото: местные каналы

Рожков отмечает: "В пункте 3 рекомендаций четко указано: в случае обесточивания объектов теплоснабжения или аварии на внешних тепловых сетях нужно ждать уведомления от уполномоченного органа об ориентировочном времени восстановления теплоснабжения. Нельзя сливать воду при температуре воздуха выше 0°С. В других погодных условиях сливать воду не было бы никакой необходимости. Однако на этот раз вопрос был критическим и нуждался в оперативной реакции".

На вопрос, кто теперь должен нести ответственность, юрист рассказал, что по действующему законодательству именно управляющий — это лицо, которое обеспечивает надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Лопнутая батарея в Киеве. Фото: местные каналы

Какие наказания угрожают управляющим домам

Рожков объясняет, что под управляющим следует понимать ЖЭК, ОСМД или обслуживающую компанию. Наказание зависит от масштабов вызванных проблем. Возможна:

Гражданская ответственность предусматривает возмещение имущественного и морального вреда , а также ответственность за нарушение обязательств.

предусматривает , а также ответственность за нарушение обязательств. Административная ответственность — это штраф 850-1700 гривен за нарушение правил пользования жильем или придомовой территорией.

— это за нарушение правил пользования жильем или придомовой территорией. Уголовная ответственность за служебную халатность может включать штраф в размере 34-68 тысяч гривен, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 3 лет с лишением должности на 3 года. Если есть тяжкие последствия, например, значительные убытки, — лишение свободы на 2-5 лет с временным запретом деятельности.

Последствия разрыва труб в Киеве. Фото: местные каналы

Юрист отмечает, что в КГГА предупредили о подготовке к сильным морозам, а учитывая сложную ситуацию со светом, управляющий и сам должен был понять, что нужно сделать. Если же дом пострадал от того, что управляющий не слив своевременно воду, нужно зафиксировать последствия для несения ответственности.

Олег Рожков рекомендует вызвать полицию, зафиксировать последствия и подавать жалобу в суд для привлечения управляющего дома к ответственности. В оперативном режиме, кроме заявления в полицию, можно зафиксировать жалобу в КГГА по номеру 15-51 или в электронном формате, а также на правительственной горячей линии 15-45.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где жители Киева находят спасение от холода.