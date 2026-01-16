Укр

В Киеве могут выселить часть людей из домов из-за отсутствия тепла: кого это касается

Галина Михайлова
Проблемы с отоплением Новость обновлена 16 января 2026, 10:23
Проблемы с отоплением. Фото Коллаж "Телеграф"

В столице есть дома в критическом состоянии

В Киеве ухудшается ситуация с электроснабжением и отоплением — часть людей могут выселить из домов. Это произойдет, если в ближайшее время не возобновить предоставление этих коммунальных услуг.

Что нужно знать:

  • Речь идет о домах в критическом состоянии, где сложно вернуть тепло и свет
  • Точное количество таких домов не разглашают
  • Из-за сильных морозов в домах рвутся трубы, где не успели слить воду
  • Всего в столице проблемы с теплом имеют около 500 домов.

Об этом рассказала депутат Киевсовета Марина Порошенко. Она сообщила, что, несмотря на все усилия по ликвидации последствий обстрелов, есть определенное количество домов, которые находятся в критическом состоянии и где труднее всего восстановить тепло и электроснабжение. Количество домов она не назвала, подчеркнув, что это закрытая информация.

Известны приблизительные сроки возобновления подачи тепла и электричества, но если этого не произойдет, придется выселять людей из домов. Из-за сильных морозов в домах начали разрывать трубы, там где не успели слить воду из системы отопления. По оценкам экспертов, подобная ситуация может отсрочить возврат отопления в домах на недели.

В столице проблемы с отоплением имеют полтысячи домов, однако в основном они связаны с работой насосов. Ситуация может улучшиться через несколько дней при условии, если не будет новых атак на энергосистему Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в КГГА опровергли возможный "взрыв" сетей из-за морозов и отключения электроэнергии. Об эвакуации пока речь не идет, подчеркивают чиновники, однако нужно сократить потребление.

