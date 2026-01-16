Январь решил подморозить Киев, но февраль испортит его планы: когда потеплеет

Столица переживет сильные морозы, но затем температура резко подскочит до 0

В Киеве до конца января сохранится холодная зима с сильными морозами. Температура начнет расти только в начале февраля, но и "плюса" не ожидается.

По данным синоптического ресурса "Погода.Мета", холоднее всего прогнозируется в последнюю неделю этого месяца, ведь тогда показатели на термометрах ночью могут опуститься до -22 градусов. Подробнее о погоде написал "Телеграф".

Когда в Киеве ослабеют морозы

В течение 16-18 января погода в городе будет преимущественно облачной. Днем температура составит -10…-8 градусов, а ночью — -18…-15 градусов. Осадков не предвидится.

С 19 по 25 января в Киеве днем станет еще холоднее — от -14 до -7 градусов. Между тем в ночное время термометры будут показывать от -19 до -15 градусов. Самые низкие показатели ожидаются ближе к выходным. Дожди или снег, вероятно, не будут идти.

Уже с 26 по 29 января столицу накроют самые сильные "минусы" — днем до -17, а ночью — до -22 градусов. Только в среду ночью ожидается -18 градусов. Опять же осадков не прогнозируется.

Погода в Киеве на месяц. Фото: "Погода.Мета"

Первое заметное потепление придет в пятницу — воскресенье, 30 января — 1 февраля, когда днем показатели на термометрах зафиксируются около -1…0, а ночью -6…-5 градусов. "Плюсов" не будет, но и сильные морозы исчезнут.

Со 2 по 15 февраля выше -2 градусов днем и -7 градусов ночью не прогнозируется. Местами дневная температура зафиксируется около 0, но плюсовой она не будет. Во вторник, 3 февраля, возможен снег с дождем. На выходных город немного прогреет солнце.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие области Украины скоро придет потепление.