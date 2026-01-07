Мэр какого города Украины получает зарплату, меньше средней по Украине (документ)

Это меньше, чем средняя зарплата по Украине

Мэр Черновцов за 2025 год получил более 740 тысяч гривен начисленной зарплаты. После уплаты налогов и военного сбора чиновник получил на руки 570 тысяч гривен.

Об этом сообщили в мэрии Черновцов в ответ на запрос "Телеграфа". Должностной оклад городского головы в прошлом году составил 24 866 гривен. Для сравнения, средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 составила 27 167 грн.

Оклад городского головы установлен в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 9 марта 2006 года. Этот документ регулирует размеры должностных окладов руководителей местного самоуправления.

Ответ на запрос "Телеграфа

Материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов в 2025 году мэр Черновцов не получал. Также должностному лицу не начисляли и не выплачивали помощь для оздоровления. Размер оклада оставался неизменным в течение всего 2025 года.

Роман Кличук

Справка:

Роман Кличук занимает должность мэра Черновцов с 30 ноября 2020 года. Он победил во втором туре выборов, получив более 59% голосов. До избрания на должность городского головы работал предпринимателем. Зову 52 года, он родился в Черновцах в семье врачей. По образованию медик, окончил Черновицкий медицинский университет.

Напомним, Телеграф также рассказывал, какая зарплата у начальника Черкасской ОВА. Самую маленькую зарплату он получил в январе прошлого года.