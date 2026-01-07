Мэр какого города Украины получает зарплату, меньше средней по Украине (документ)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это меньше, чем средняя зарплата по Украине
Мэр Черновцов за 2025 год получил более 740 тысяч гривен начисленной зарплаты. После уплаты налогов и военного сбора чиновник получил на руки 570 тысяч гривен.
Об этом сообщили в мэрии Черновцов в ответ на запрос "Телеграфа". Должностной оклад городского головы в прошлом году составил 24 866 гривен. Для сравнения, средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 составила 27 167 грн.
Оклад городского головы установлен в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 9 марта 2006 года. Этот документ регулирует размеры должностных окладов руководителей местного самоуправления.
Материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов в 2025 году мэр Черновцов не получал. Также должностному лицу не начисляли и не выплачивали помощь для оздоровления. Размер оклада оставался неизменным в течение всего 2025 года.
Справка:
Роман Кличук занимает должность мэра Черновцов с 30 ноября 2020 года. Он победил во втором туре выборов, получив более 59% голосов. До избрания на должность городского головы работал предпринимателем. Зову 52 года, он родился в Черновцах в семье врачей. По образованию медик, окончил Черновицкий медицинский университет.
Напомним, Телеграф также рассказывал, какая зарплата у начальника Черкасской ОВА. Самую маленькую зарплату он получил в январе прошлого года.