Почему победа Украины не выгодна США: политолог объяснил

Обеим мировым гегемонам не выгодна победа ни одной из сторон в российско-украинской войне

Как можно более быстрое завершение войны в Украине ставит много вопросов перед мировым сообществом. Большие державы никак не могут прийти к общему мнению по этому вопросу.

Остановить войну в Украине могут прямые переговоры между США и Китаем. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический аналитик и эксперт по международным проектам Игар Тишкевич.

"Основным противником Америка видит Китай. И основные усилия направляет именно туда. Именно поэтому, они стремятся наладить контакты с Москвой. Интересно, что с одной стороны для США не выгодно поражение РФ. А с другой стороны, им не выгодно поражение Украины", — сказал Тишкевич.

Он пояснил, что с поражением Украины количество российских требований на следующем этапе увеличится. Другим же аспектом являются проблемы для Европы и демонстрация того, что США не в состоянии защитить своих союзников.

"Для Китая также не выгодно поражение России, потому что это вопрос логистических путей. И это тоже страх усиления влияния США. В то же время, КНР не заинтересована в поражении Украины, поскольку это увеличение влияния РФ и рост российских амбиций на статус глобальной супердержавы", — отметил Тишкевич.

По его словам, как ни парадоксально, но эти два государства выступают за мир "где-то посередине". Дальше возникает вопрос времени.

"Администрация Дональда Трампа стремилась стать единственным посредником в мирных переговорах, и в определенной степени готова пойти на уступки РФ. Но для России картина прекращения огня "без парада на Крещатике" не кажется реальной", — отметил эксперт.

Глава Кремля Владимир Путин предъявлял требования не только на территории Донецкой области Украины. Он требовал уступок от НАТО и ЕС.

"В частности, Трамп уже часть этих уступок сделал, когда заявил, что Украина не будет в НАТО. А по ЕС вопрос обсуждается. Россияне хитро продолжали переговоры с Трампом через Кирилла Дмитриева, предлагая ему зарабатывать, а войну против Украины они позиционировали как мелочь", — отметил Тишкевич.

Он подчеркнул, что в настоящее время Украина пыталась разговаривать с Трампом с точки зрения ценностей. А это для него не значит ничего.

"Следующим шагом для прекращения войны РФ против Украины могли бы стать непосредственные переговоры о режиме сосуществования между Китаем и США", — считает Тишкевич.

