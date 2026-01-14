Чому перемога України не вигідна США: політолог пояснив

Обом світовим гегемонам не вигідна перемога жодної зі сторін в російсько-українській війні

Якнайшвидше завершення війни в Україні ставить багато питань перед світовою спільнотою. Великі країни ніяк не можуть дійти спільної думки по цьому питанню.

Зупинити війну в Україні можуть прямі переговори між США та Китаєм. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політичний аналітик та експерт з міжнародних проектів Ігар Тишкевич.

"Основним супротивником Америка бачить Китай. І основні зусилля спрямовує саме туди. Саме тому, вони нагаються налагодити контакти з Москвою. Цікаво, що з однієї сторони для США не вигідна поразка РФ. А з іншої сторони, їм не вигідна поразка України", — сказав Тишкевич.

Він пояснив, що з поразкою України кількість російських вимог на наступному етапі збільшиться. А іншим аспектом є проблеми для Європи та демонстрація того, що США не взмозі захистити своїх союзників.

"Для Китаю також не вигідна поразка Росії, тому що це питання логістичних шляхів. І це також страх збільшення впливу США. Водночас, КНР не зацікавлена в поразці України, оскільки це збільшення впливу РФ і зростання російський амбіцій на статус глобальної супердержави", — зазначив Тишкевич.

За його словами, як не парадоксально, але ці дві держави виступають за мир "десь посередині". Далі постає питання часу.

"Адміністрація Дональда Трампа прагнула стати єдиним посередником в мирних переговорах, і, в певній мірі, готова піти на поступки РФ. Але для Росії картина припинення вогню "без параду на Хрещатику" не виявляється реальною", — зазначив експерт.

Очільник Кремля Володимир Путін ставив вимоги не тільки щодо території Донецької області України. Він вимагав поступок щодо НАТО та ЄС.

"Зокрема, Трамп вже частину цих поступок зробив, коли заявив, що Україна не буде в НАТО. А щодо ЄС питання обговорюється. Росіяни хитро продовжували переговори з Трампом через Кирила Дмітрієва пропонуючи йому заробляти, а війну проти України вони позиціонували як дрібницю", — зазначив Тишкевич.

Він наголосив, що в цей час Україна намагалась розмовляти з Трампом з точки зору цінностей. А це для нього не значить абсолютно нічого.

"Наступним кроком для припинення війни РФ проти Україним могли б стати безпосередні перемовини про режим співіснування між Китаєм та США", — вважає Тишкевич.

