Безсмертный: Фраза Трампа о Зеленском и картах – важное для Украины заявление

Киев играет важную роль в планах Вашингтона на Латинскую Америку, считает дипломат

Слова президента США Дональда Трампа о том, что глава Украины Владимир Зеленский "не имеет карт" не следует трактовать только в отрицательном ключе. Ведь глава Белого дома считает, что все, что есть у Украины — это Трамп, то есть фактически эта карта в руках Зеленского.

Такое мнение высказал украинский дипломат и политик Роман Безсмертный в эфире Radio NV. По его словам, в настоящее время США демонстрируют, что преимущество на их стороне и Россия это видит.

Что нужно знать:

Во время спецоперации в Венесуэле у Трампа говорили, что единственный шаг Кремля в этом случае – выразить обеспокоенность

Украина — главный фокус внимания России, что помогает США

Вашингтон понимает всю необходимость сотрудничества с Киевом

Безсмертный отмечает, что многие трактовали слова Трампа о картах недостаточно корректно. Ведь он четко сказал, что у Зеленского есть одно преимущество — Трамп. А это вполне можно считать достаточно сильной картой в руках украинского лидера.

Более того, если вспомнить первый брифинг после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Госсекретарю США Марко Рубио задали вопрос: "А что же Россия?" И он, улыбаясь, ответил: "Мы ожидаем от России только заявление о ее обеспокоенности". А второе предложение было следующим: "Россия очень серьезно погрязла в Украине".

"Это означает, что в Вашингтоне понимают партнерскую необходимость взаимодействовать и работать совместно с Украиной", — отмечает дипломат.

Он добавляет, что не каждый президент США мог позволить себе такие заявления, какие делает Трамп. Особенно в контексте Зеленского, но трактовать их только с отрицательной стороны неправильно. Ведь глава Белого дома знает, что для достижения его цели в получении контроля над Латинской Америкой Украина играет немаловажную роль.

"Это заслуга и Вооруженных сил Украины, которые удерживают на себе всю российскую армаду. И это позволяет Трампу действовать вольготно, в том числе и Венесуэле, и если на то будет желание и в Иран", — резюмирует Безсмертный.

