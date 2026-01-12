Украине нужно продержаться… Братчук ответил, закончится ли война в 2026 году

Украинцам необходимо и дальше продолжать сопротивление агрессии РФ

Даже проблемы в экономике не заставляют руководство России прекратить войну против Украины уже в 2026 году. Вместо этого, они постараются достичь максимальных успехов на поле боя.

Главная задача для Украины на 2026 год – удержать фронт. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный волонтер, офицер терробороны и публичный эксперт по безопасности Сергей Братчук.

"Нам нужно продержаться на один день дольше, чем россияне. Мы должны сопротивляться", — заявил Братчук.

Он отметил, что экономические проблемы у РФ все же есть. И они продолжают накапливаться.

"Я думаю, говорить о том, что в 2026 году война может закончиться мы, к сожалению, не можем. Поэтому нужно продолжать помогать Силам обороны. И, собственно, нам нужно удержать фронт", — сказал Братчук.

Сергей Братчук. Фото uda1ukraine

Возможно ли прекращение огня в ближайшее время

Как сообщал "Телеграф", по мнению эксминистра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, до конца зимы 2026 года договоренностей с Россией о прекращении огня достичь не удастся.

Несмотря на то, что определенные факторы "поджимают" Россию, но это еще не тот уровень давления, который бы заставил Путина серьезно подойти к переговорам. С экономикой в РФ становится все хуже, но, по мнению Кулебы, это не главный фактор.

Дмитрий Кулеба. Фото АР

