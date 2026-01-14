В энергетике введут чрезвычайное положение: что это значит

Правительство создаст штаб по координации ситуации с энергообеспечением Киева

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно состояния энергетики Украины. Он заявил, что в Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Последствия руссийских ударов и ухудшение погодных условий поставили энергетику в тяжелое положение. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Первое: будет создан штаб по координации ситуации в городе Киеве, который будет действовать постоянно. В целом, в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины", — написал Зеленский.

Денис Шмигаль будет отвечать за преодоление последствий в энергетике

Он добавил, что во-вторых, члены правительства максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. На время именно такой ситуации Кабинет Министров обеспечит максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

"Третье: поручил правительству подготовить пересмотр правил по комендантскому часу на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса — возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме", — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что в Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости. А также проведена проверка уже имеющихся.

Что такое режим чрезвычайной ситуации в энергетике

При значительных нарушениях в энергосистеме применяется технический термин "системная авария". А уже после наступления режима системной аварии применяется термин "чрезвычайная ситуация".

"Этот термин уже больше коммерческий. Если технари-энергетики сталкиваются с авариями разного рода постоянно, то системная авария — это исключительная ситуация, с которой наши коллеги достойно справляются", — рассказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ЧАО "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий.

Он добавил, что в период войны, интенсивных обстрелов энергосистемы, происходят постоянные изменения объемов от падения отпуска э/э до нуля на отдельных станциях после обстрелов, до значительного – в несколько раз – превышения графиков и планов. Поэтому, в системе вводятся аварийные отключения до стабилизации ситуации.

