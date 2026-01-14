В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації: що це означає

Уряд створить штаб по координації ситуації з енергозабезпеченням міста Києва

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо стану енергетики України. Він заявив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов поставили енергетику у важке становище. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Перше: буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України", — написав Зеленський.

Денис Шмигаль буде відповідати за подолання наслідків в енергетиці

Він додав, що по-друге, урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. На час саме такої ситуації Кабінет Міністрів забезпечить максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

"Третє: доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", — додав Зеленський.

Він наголосив, що в Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності. А також проведена перевірка наявних.

Що таке режим надзвичайної ситуації в енергетиці

При значних порушеннях в енергосистемі застосовується технічний термін "системна аварія". А вже після настання режиму системної аварії застосовується термін "надзвичайна ситуація".

"Цей термін вже більше комерційний. Якщо технарі-енергетики стикаються з аваріями різного роду постійно, то системна аварія — це виняткова ситуація, з якою наші колеги гідно справляються", — розповів заступник генерального директора з комерційної діяльності ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький.

Він додав, що в період війни, інтенсивних обстрілів енергосистеми, відбуваються постійні зміни обсягів від падіння відпуску е/е до нуля на окремих станціях після обстрілів, до значного — в декілька разів — перевищення графіків і планів. Тому в системі вводяться аварійні відключення до стабілізації ситуації.

В Укренерго зазначають, що режим надзвичайної ситуації вводиться тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Тобто, він стосується виключно ринкових операцій.

