Премии и помощь на оздоровление: сколько из бюджета потратили на и.о. мэра Сум в 2025 году (документ)

Несмотря на невысокий оклад, в целом начисления Артему Кобзарю вызывают удивление

Секретарь горсовета, исполняющий обязанности мэра прифронтового областного центра Сумы Артем Кобзарь за 2025 года заработал почти миллион гривен. Примечательно, что чиновник получил более 100 тысяч материальной помощи.

Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении "Телеграфа". Сумская мэрия предоставила соответствующую информацию в ответ на запрос издания.

Согласно бухгалтерским документам, должностной оклад Кобзаря за 12 месяцев составил чуть больше 200 тысяч гривен. Всего 10 с половиной тысяч составила выплата за выслугу лет на государственной службе, а другая надбавка за выслугу (по ст. 268) уже превысила 100 тысяч, то есть половину оклада.

За год доплата за ранг государственного служащего не дотянула даже до 6 тысяч гривен. Зато премия к праздникам составила почти 85 тысяч, а ежемесячная премия – почти 300 тысяч гривен.

Несмотря на это Артем Кобзарь посчитал, что нуждается в материальной помощи на оздоровление и обустройство быта, которую и получил соответственно в размере 61 с половиной и чуть больше 58 тысяч.

Что касается больничных, выплаты составили более 18 тысяч, из них Фонд социального страхования Украины выплатил чуть больше 3 с половиной тысяч, а остальное – из городского бюджета.

В прошлом году исполняющий обязанности мэра получил 32 с половиной тысячи отпускных, почти 4 тысячи компенсации за работу в выходные дни и около 80 с половиной тысяч командировочных. 670 гривен составила индексация дохода за второе полугодие.

Таким образом Кобзарю за 12 месяцев 2025 года всего начислено 968 438 гривен 70 коп. Однако с него взыскали подоходный налог в сумме 174 318 гривен и 97 коп. и военный сбор 48 421 гривну 93 коп. После вычетов секретарь горсовета на руки получил всего 745 697 гривен 80 коп.

Кто такой Артем Кобзарь

На местных выборах Артем Кобзарь 2020 года избран депутатом Сумского городского совета VIII созыва от партии "Слуга народа".

Работал помощником народного депутата Украины, заместителем начальника Службы автомобильных дорог в Сумской области, занимался предпринимательской деятельностью в строительстве.

13 октября 2023 года избран секретарем Сумского городского совета на внеочередной сессии, после чего стал исполняющим обязанности мэра города вместо ранее назначенной Юлии Павлик.

Напомним, мэр Винницы Сергей Моргунов за 2025 год заработал более 630 тысяч грн. Правда, на руки получил более 470 тысяч. Как видим, до секретаря горсовета Сум, ему еще далеко.