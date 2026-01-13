Премії та допомога на оздоровлення: скільки з бюджету витратили на в.о. мера Сум у 2025 році (документ)

Попри невисокий оклад, загалом нарахування Артему Кобзарю дивують

Секретар міськради, виконуючий обов’язки мера прифронтового обласного центру Суми Артем Кобзар за 2025 рік заробив майже мільйон гривень. Цікаво, що чиновник отримав понад 100 тисяч матеріальної допомоги.

Про це свідчать документи, які опинилися у розпорядженні "Телеграфа". Сумська мерія надала відповідну інформацію у відповідь на запит видання.

Згідно з бухгалтерськими документами, посадовий оклад Кобзаря за 12 місяців склав трохи більше 200 тисяч гривень. Усього 10 із половиною тисяч склала виплата за вислугу років на державній службі, а інша надбавка за вислугу (за ст. 268) вже перевищила 100 тисяч, тобто половину окладу.

За рік доплата за ранг державного службовця не дотягнула навіть до 6 тисяч гривень. Натомість премія до свят становила майже 85 тисяч, а щомісячна премія – майже 300 тисяч гривень.

Попри це Артем Кобзар вважав, що потребує матеріальної допомоги на оздоровлення та облаштування побуту, яку й отримав відповідно у розмірі 61 з половиною та трохи більше ніж 58 тисяч.

Щодо лікарняних, виплати становили понад 18 тисяч, з них Фонд соціального страхування України виплатив трохи більше ніж 3 з половиною тисяч, а решта – з міського бюджету.

Минулого року виконувач обов’язків мера отримав 32 з половиною тисячі відпускних, майже 4 тисячі компенсації за роботу у вихідні дні та близько 80 з половиною тисяч за відрядження. 670 гривень становила індексація доходу за друге півріччя.

Таким чином, Кобзарю за 12 місяців 2025 року всього нараховано 968 438 гривень 70 коп. Проте з нього стягнули прибутковий податок у сумі 174 318 гривень та 97 коп. та військовий збір 48 421 гривню 93 коп. Після відрахувань секретар міськради на руки отримав лише 745 697 гривень 80 коп.

Хто такий Артем Кобзар

На місцевих виборах 2020 року Артема Кобзаря було обрано депутатом Сумської міської ради VIII скликання від партії "Слуга народу".

Працював помічником народного депутата України, заступником начальника Служби автомобільних доріг у Сумській області, займався підприємницькою діяльністю у будівництві.

13 жовтня 2023 року обраний секретарем Сумської міської ради на позачерговій сесії, після чого став виконувачем обов’язків мера міста замість раніше призначеної Юлії Павлик.

Нагадаємо, мер Вінниці Сергій Моргунов за 2025 рік заробив понад 630 тисяч гривень. Щоправда, на руки отримав понад 470 тисяч. Як бачимо, до секретаря міськради Сум йому ще далеко.