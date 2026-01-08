Вся зарплата идет на благотворительность: как действительно живет секретарь горсовета одного из областных центров (документы)

В декларации должностного лица есть интересные детали

Секретарь Ровенского городского совета за 2025 год получил около 255 тысяч гривен начисленной зарплаты. После уплаты налогов и военного сбора чиновник получил чуть меньше 200 тысяч гривен, и перечислил все средства на благотворительность.

Об этом сообщили в мэрии Ровно в ответ на запрос "Телеграфа". Должностной оклад секретаря горсовета Виктора Шакирзяна в течение прошлого года составлял 21 113 гривен. Для сравнения, средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 года составила 27167 грн.

Отдает всю зарплату на благотворительность

Зарплата, о которой идет речь, в полном объеме была перечислена на благотворительный счет Ровенского военного госпиталя после взимания налогов и сборов.

Материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов в 2025 году секретарь Ровенского городского совета не получал. Также должностному лицу не начисляли и не выплачивали помощь для оздоровления. Размер оклада оставался неизменным в течение всего 2025 года.

Что известно о Викторе Шакирзяне

Виктор Владимирович Шакирзян родился 20 ноября 1978 года. Женат, воспитывает троих сыновей и дочь.

Он известен бизнесмен-застройщик города Ровно, депутат и секретарь Ровенского городского совета 8 созыва с 2020 года. В сентябре 2023 года Шакирзян стал и.о. мэра Ровно после того, как городского голову Александра Третьяка уволили с должности по решению суда из-за коррупционного дела.

Чиновник имеет отличия и награды. В частности, орден от Союза бойцов и волонтеров АТО "Сила Украины" за предоставление волонтерской помощи, а также нагрудный знак "Волонтер Украины". Награжден нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного "За содействие войску". Кроме того, за постоянную поддержку в развитии украинской церкви награжден орденом Святителя и Чудотворца Николая.

В мае 2020 года создал общественную организацию "Ровно вместе". Также он является почетным президентом Благотворительной организации "Фонд Виктора Шакирзяна", созданной в 2022 году и поддерживающей социально незащищенные слои населения, в частности раздавая продуктовые наборы.

Недвижимость в декларации

В декларации за 2024 год Шакирзян показал, что владелец следующей недвижимости. 50% земельного участка площадью 25 соток, который стоил на момент приобретения в 2018 году 33 тысячи гривен, и половина жилого дома на 56,9 квадрата, судя по всему, стоящего на указанном участке. Он стоил в том же 2018 году 85 350 гривен. Остальные 50% дома и земли принадлежат Роману Курису.

Секретарь горсовета в конце 2024 года получил право собственности на жилой дом общей площадью более 100 квадратов. По данным из декларации, его стоимость составляет 1 264 978 грн. Здание перешло к нему вместе с участком в 19 соток.

Виктор Шакирзян также задекларировал квартиры, принадлежащие дочери Софии и сыну Виктору, купленные много лет назад.

Но обращает внимание нежилое помещение площадью более 300 квадратов, приобретенное Виктором Викторовичем в конце 2022 года за 150 тысяч гривен. 10 процентов здания принадлежит Шакирзян Елене Витальевне – скорее всего, жене.

Удивительная история с домом

Примечательно, что в 2023 году отец Виктора Владимир Рахимзянович Шакирзян стал владельцем дома на более 300 квадратов, который стоил 3 448 300 гривен.

Также секретарь горсовета, согласно документу, имеет право на пользование тремя земельными участками, принадлежащими отцу и появившимися у него в том же 2023 году.

В 2020-2021 годах Виктор Шакирзян декларировал здание площадью более 300 квадратных метров и три земельных участка общей площадью более 10 соток. В декларации указано, что все это имущество он приобрел в один день в апреле 2018 года, правда, тогда площадь дома составляла всего 126 квадратных метров.

Журналисты-расследователи издания "Четверта влада" выяснили, что в декларации за 2022 год дом и участки уже находились не в собственности, а в пользовании Шакирзяна. Владельцем он указал Романа Балацкого, купившего дом 27 августа 2022 года.

Но в следующем году тот же дом и три участка уже были оформлены на отца секретаря Ровенского горсовета Владимира Шакирзяна. По данным госреестра, он приобрел это имущество у Романа Балацкого в октябре 2023 года.

Журналисты спросили Романа Балацкого, как получилось, что он купил дом у сына и вскоре продал его отцу. Судя по ответам, собеседник был в растерянности и не мог точно вспомнить стоимость дома.

На вопрос, почему дом был быстро перепродан от сына к отцу, он предположил, что владельцы могли передумать продавать имущество и добавил, что продает всегда, когда есть клиент, чтобы заработать на этом.

"Именно в этом доме, который то продавали, то назад покупали Шакирзяны, секретарь Ровенского горсовета зарегистрирован и фактически проживает", — пишет "Четверта влада".

Бизнес и доходы секретаря

Что касается бизнеса, то Шакирзяну полностью принадлежат: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРСАЛЬ РОВНО" и Частное предприятие "БУД-СЕКТОР", 95,7% Общества с дополнительной ответственностью "РОВЕНСКИЙ РАЙСЕЛЬКОММУНХОЗ" и 0,04% Общества с ограниченной ответственностью "РІВНЕТРАНСБУД". Стоит отметить, что иномарки, которыми пользуется секретарь горсовета, да еще некоторая недвижимость официально принадлежит компаниям, где он их якобы арендует.

Интересно, что самым большим доходом Виктора Шакирзяна за 2024 год оказался неденежный подарок от отца, который стоит 1 267 046 гривен. Судя по сумме и дате можно предположить, что это тот же дом общей площадью более 100 квадратов с земельным участком.

На втором месте по доходам – зарплата за год на посту секретаря горсовета на сумму 228 644 гривен. Также Шакирзян получил общий доход от предоставления имущества в аренду в сумме 80 663 гривен и 123 гривен процентов от вклада в "Приватбанк".

Сколько у Шакирзяна денег?

Чиновник задекларировал сбережения наличными в размере 529 600 долларов США, 138 300 евро и 14 300 000 грн. Хотя он предпочитает старые добрые бумажные деньги, все же на момент декларирования у Шакирзяна хранилось на трех разных счетах "Приватбанка" 14 749 гривен.

