Не только Донецкая область: Братчук рассказал, какие еще цели у россиян на 2026 год

Проблемы в экономике заставляют россиян наращивать давление на украинскую оборону

На фоне переговорного процесса о прекращении войны задачи россиян неизменны. В 2026 году они будут пытаться захватить как можно больше украинских земель.

Российская армия не сбавляет активность наступательных действий уже почти 2 года подряд. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный волонтер, офицер терробороны и публичный эксперт по безопасности Сергей Братчук.

"На фоне происходящих сейчас геополитических коммуникаций россияне очевидно спешат. Отсюда попытки привлечь все имеющиеся ресурсы и бросить их на захват, в первую очередь, Донецкой области полностью", — сказал Братчук.

По его словам, у них есть желание продемонстрировать США и европейским странам свою способность и готовность воевать дальше. Они стремятся выполнить так называемые "цели СВО" и оккупировать всю Донецкую область.

"Не скажу, что они не хотят завоевать, например, Запорожскую область. Но они будут пытаться продолжать давление по всей линии фронта. Об этом свидетельствует количество боестолкновений, которые, несмотря на смену сезонов и наступление зимы, не сокращаются, а даже иногда увеличивается", — подчеркнул Братчук.

Он добавил, что это может свидетельствовать, что руководство РФ спешит. Очевидно, что проблемы в российской экономике накапливаются.

"Теперь задача Сил обороны Украины наращивать глубинные удары по экономическим возможностям врага. Как на территории РФ, так и на оккупированных территориях Украины. Очевидно, что они могут продолжать наступательные действия, пока у них есть возможности для этого", — подчеркнул Братчук.

Сергей Братчук. Фото elitukraine.com

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на заявления россиян об оккупации Гуляйполя, город они не контролируют. За каждый метр этого населенного пункта идут бои.