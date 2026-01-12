Рус

Україні потрібно протриматись… Братчук відповів, чи закінчиться війна у 2026

Вадим Михальченко
Володимир Путін, Сергій Братчук Новина оновлена 12 січня 2026, 21:14
Володимир Путін, Сергій Братчук. Фото Колаж "Телеграфу"

Українцям необхідно й надалі продовжувати супротив агресії РФ

Навіть проблеми в економіці, не змушують керівництво Росії припинити війну проти України вже у 2026 році. Замість цього, вони намагатимуться досягти максимальних успіхів на полі бою.

Головне завдання для України на 2026 рік — утримати фронт. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий волонтер, офіцер тероборони та публічний експерт з питань безпеки Сергій Братчук.

"Нам треба протриматись на один день довше, ніж росіяни. Ми повинні чинити спротив", — заявив Братчук.

Він зазначив, що економічні проблеми в РФ все ж є. І вони продовжують накопичуватись.

"Я думаю, говорити про те, що у 2026 році війна може закінчитись ми, нажаль, не можемо. Тому, потрібно продовжувати допомагати Силам оборони. І, власне, нам треба утримати фронт", — сказав Братчук.

Сергій Братчук
Сергій Братчук. Фото uda1ukraine

Чи можливе припинення вогню найближчим часом

Як повідомляв "Телеграф", на думку ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, до кінця зими 2026 року домовленостей з Росією про припинення вогню досягти не вдасться.

Попри те, що певні фактори "підтискають" Росію, але це ще не той рівень тиску, який змусив би Путіна серйозно підійти до перемовин. З економікою в РФ стає все гірше, але на думку Кулеби, це не головний фактор.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба. Фото АР

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами Сергія Братчука, у росіян є плани захопити не тільки Донецьку область у 2026 році.

