Україні потрібно протриматись… Братчук відповів, чи закінчиться війна у 2026

Українцям необхідно й надалі продовжувати супротив агресії РФ

Навіть проблеми в економіці, не змушують керівництво Росії припинити війну проти України вже у 2026 році. Замість цього, вони намагатимуться досягти максимальних успіхів на полі бою.

Головне завдання для України на 2026 рік — утримати фронт. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий волонтер, офіцер тероборони та публічний експерт з питань безпеки Сергій Братчук.

"Нам треба протриматись на один день довше, ніж росіяни. Ми повинні чинити спротив", — заявив Братчук.

Він зазначив, що економічні проблеми в РФ все ж є. І вони продовжують накопичуватись.

"Я думаю, говорити про те, що у 2026 році війна може закінчитись ми, нажаль, не можемо. Тому, потрібно продовжувати допомагати Силам оборони. І, власне, нам треба утримати фронт", — сказав Братчук.

Сергій Братчук. Фото uda1ukraine

Чи можливе припинення вогню найближчим часом

Як повідомляв "Телеграф", на думку ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, до кінця зими 2026 року домовленостей з Росією про припинення вогню досягти не вдасться.

Попри те, що певні фактори "підтискають" Росію, але це ще не той рівень тиску, який змусив би Путіна серйозно підійти до перемовин. З економікою в РФ стає все гірше, але на думку Кулеби, це не головний фактор.

Дмитро Кулеба. Фото АР

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами Сергія Братчука, у росіян є плани захопити не тільки Донецьку область у 2026 році.