Трамп ошибся с Путиным, но все еще может поставить Россию на колени – политолог рассказал, как именно

Санкции могут быть одним из эффективных инструментов давления

Госсекретарь США Марко Рубио ошибается, заявляя, что Штаты уже исчерпали потенциал давления на Россию. Ведь у Вашингтона есть в этом плане колоссальные ресурсы, однако в чем-то президент Дональд Трамп все же ошибся.

Что нужно знать:

Путин больше не боится Трампа

Россию можно дожимать и дальше санкциями в отношении "Росатома", криптовалюты

Вашингтон может ускорить завершение войны, но для этого нужно иметь политическую волю

Об этом политолог Игорь Рейтерович рассказал "Телеграфу" в материале "В этом году активная война может закончиться, а Трампа ждет сложный период — прогноз на 2026-й".

По словам политолога, Рубио сильно ошибался, когда заявил, что США якобы уже нечем давить на Россию. Ведь у Штатов огромный потенциал в этом плане. Он не заканчивается нефтью, ведь есть, по меньшей мере, две сферы, которых санкции не коснулись. Речь идет о российской атомной сфере и криптовалюте.

’"Крипта. Криптовалюты для России очень уязвимая история. Кстати, летавший в США Дмитриев (посланник Путина — ред.) просил даже не об отсрочке или уменьшении санкций в отношении нефти, а просил, чтобы пока не трогали крипту", — говорит Рейтерович.

Он объясняет, что для российского олигархата вокруг Путина криптовалюта — важная история. Они за счет этого имеют какую-то связь с Западом, что-то покупают-продают. Поэтому Трамп если захочет, вполне может нанести по этой сфере удар. Тогда для России будет катастрофическая ситуация.

Однако здесь, по мнению политолога, есть один важный нюанс, ведь для усиления давления Трамп должен обладать сильной политической волей.

"Пока, к сожалению, этой воли нет. Он считает, что дотянет эту историю и Путин рано или поздно согласится сесть с ним за стол переговоров", — говорит Рейтерович.

По его словам, проблема в том, что Трамп допустил одну большую ошибку – Путин перестал его бояться. Глава Кремля считает, что уже полностью считал Трампа. И пока этот страх не вернется, ситуация никоим образом не изменится.

