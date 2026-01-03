Путин бросит Мадуро на произвол судьбы? Может ли Россия вступиться за союзника

Логистику значительно усложняет расстояние между странами

Операция США в Венесуэле и захват американцами президента Николаса Мадуро может наталкивать на мысль, что лидер России Владимир Путин сможет что-то с этим сделать. Ведь венесуэльский лидер один из союзников Кремля, однако от Москвы сейчас не стоит ждать помощи.

Такое мнение высказал Иван Фечко, эксперт Программы исследования Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики "Украинская призма" в материале "Кошмар Кремля в Венесуэле: оставит ли арест Мадуро Путина без денег на войну".

Что нужно знать:

3 января США провели в Венесуэле операцию, в ходе которой захватили Мадуро и его жену

Россия не имеет ресурсов, чтобы хоть как-то помочь союзнику

Логистику между странами усложняет огромное расстояние и санкции

По словам Фечко, несмотря на то, что Венесуэла годами считалась надежным союзником России в Латинской Америке, Москва не сможет оказать реальную военную поддержку захваченному режиму Мадуро.

"В военном смысле он (Путин — Ред.) не прибежит, даже несмотря на заключение Мадуро спецсилами Соединенных Штатов", – объясняет он в комментарии "Телеграфу".

Эксперт объясняет, что у России сейчас нет ни ресурсов, ни логистических возможностей для победы в удержании Венесуэлы. Особенно учитывая полномасштабную войну в Украине, на которую Кремль тратит все свои силы.

Николас Мадуро и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Также не следует забывать, что между Россией и Венесуэлой огромное географическое расстояние, которое делает любую помощь практически невозможной. Фечко говорит: "В условиях санкций даже отправить один самолет, как это было во время прецедента несколько месяцев назад, им нужно минимум два дня на перелет, избегая всех тех стран, где возникают все запреты".

