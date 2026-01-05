Трамп помилився з Путіним, але все ще може поставити Росію на коліна — політолог розповів, як саме

Санкції можуть буди одним з ефективних інструментів тиску

Держсекретар США Марко Рубіо помиляється, заявляючи, що Штати вже вичерпали потенціал тиску на Росію. Адже Вашингтон має в цьому плані колосальні ресурси, однак в дечому президент Дональд Трамп все ж помилився.

Що треба знати:

Путін більше не боїться Трампа

Росію можна дотискати й далі санкціями щодо "Росатому", криптовалюти

Вашингтон може пришвидшити завершення війни, але для цього треба мати політичну волю

Про це політолог Ігор Рейтерович розповів "Телеграфу" у матеріалі "Цього року активна війна може закінчитися, а на Трампа чекає складний період — прогноз на 2026-й".

За словами політолога, Рубіо сильно помилявся, коли заявив, що США нібито вже не мають чим тиснути на Росію. Адже Штати мають величезний потенціал в цьому плані. Він не закінчується нафтою, адже є щонайменше дві сфери, яких санкції не торкнулись. Йдеться про російську атомну сферу та криптовалюту.

'"Крипта. Криптовалюти для Росії дуже вразлива історія. До речі Дмитрієв (посланець Путіна — ред.), який літав в США, просив навіть не про відтермінування чи зменшення санкцій щодо нафти, а просив, щоб поки не чіпали крипту", — каже Рейтерович.

Він пояснює, що для російського олігархату, який довкола Путіна, криптовалюта — важлива історія. Вони коштом цього мають якийсь зв’язок з Заходом, щось купують-продають. Тому, якщо захоче, Трамп цілком може нанести по цій сфері удар. Тоді для Росії буде катастрофічна ситуація.

Однак тут, на думку політолога, є один важливий нюанс, адже для посилення тиску Трамп повинен мати сильну політичну волю.

"Поки, на жаль, цієї волі немає. Він вважає, що дотягне цю історію і Путін рано чи пізно погодиться сісти з ним за стіл перемовин", — каже Рейтерович.

За його словами, проблема в тому, що Трамп допустив одну велику помилку — Путін перестав його боятися. Голова Кремля вважає, що вже повністю зчитав Трампа. І доки цей страх не повернеться, ситуація жодним чином не виправиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи є шанси закінчити війну в Україні у 2026.