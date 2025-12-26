Не только зарплата: что еще влияет на размер пенсии и как ее рассчитать

Ряд показателей влияют на итоговую сумму выплат

Размер пенсии по возрасту в Украине рассчитывается индивидуально и зависит от страхового стажа, уровня официальной заработной платы и времени выхода на пенсию.

Что нужно знать:

В Украине действуют два механизма пенсионного страхования

Для расчёта учитывается заработок с 1 июля 2000 года

Чем выше официальный доход, тем выше индивидуальный коэффициент и, соответственно, будущая пенсия

Об этом в ответе на запрос "Телеграфа" сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко. По ее словам, предусмотрены два механизма общеобязательного государственного пенсионного страхования: солидарная система и добровольное участие в ней.

В рамках солидарной системы есть ряд ключевых факторов, которые влияют на размер будущей пенсии:

продолжительность страхового стажа;

размер официальной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы;

возраст выхода на пенсию.

Для расчёта пенсии учитывается заработная плата человека за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, по данным Реестра застрахованных лиц. По желанию пенсионера могут учитывать и заработок за любые 60 месяцев подряд до июля 2000 года.

Ирина Ковпашко пояснила, что заработная плана для расчета пенсии определяется по формуле, указанной в статье 40 закона. Это произведение индивидуального коэффициента заработной платы человека и среднего показателя заработной платы по стране за три календарных года, перед обращением за назначением пенсии.

Индивидуальный коэффициент, в свою очередь, определяется соотношением заработной платы человека к средней заработной плате в Украине за тот же период, с которой уплачивались страховые взносы. Таким образом, чем выше официальный доход в отдельные месяцы, тем выше коэффициент и будущая пенсия.

Заработная плата конкретного человека каждый месяц учитывается для пенсии по индивидуальному коэффициенту зарплаты. Он определяется путем соотношения суммы заработной платы застрахованного лица и средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы за этот же месяц. То есть в месяцах с более высокой заработной платой высшие и коэффициенты отметила она.

Как расчитать пенсию по возрасту. Инфографика: ПФУ

