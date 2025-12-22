Ни на день раньше. Когда можно начинать оформление пенсии в Украине

Кроме заявления на оформление выплат, следует принести и определенный пакет документов

У многих людей, достигающих пенсионного возраста, возникает вопрос: когда лучше подавать документы на оформление выплаты и где это сделать. Ведь сейчас есть как минимум два варианта, как оформить пенсию.

Что нужно знать:

Подавать заявление на пенсию следует не раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста

Пакет документов и заявление можно подать онлайн

Выход на пенсию в Украине возможен в 63 года для женщин и в 65 лет для мужчин

Как отметила "Телеграфу" заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Ирина Ковпашко, подавать документы на пенсию можно в любое время. Однако этого не следует делать раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста – для женщин 63 года, для мужчин – 65.

"Обращение за назначением пенсии может производиться в любое время после возникновения права на пенсию или не раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста", — подчеркнула Ковпашко.

Добавим, что заявление о назначении пенсии и пакет документов можно подать несколькими способами. В частности, в электронной или бумажной форме:

непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

или в электронной форме через веб-портал электронных услуг Фонда (portal.pfu.gov.ua), с использованием квалифицированной электронной подписи.

Также после подачи заявления нужно предоставить следующие документы:

паспорт; регистрационный номер учетной;

карточки налогоплательщика; документы о страховом стаже (трудовая книжка);

свидетельство о рождении детей, диплом о дневной форме обучения, военный билет;

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до июля 2000 (по желанию пенсионера);

документы, удостоверяющие особый статус личности (при наличии).

