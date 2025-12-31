Исключенные из воинского учета: могут ли они пересечь границу без документов

Адвокат ответил, когда могут отказать в выезде из Украины

Граждане Украины могут выезжать за границу и с 2026 года для некоторых будут действовать новые правила. Пересечь границу имеют право и мужчины, которые были исключены из воинского учета, но в определенных случаях их могут не пропустить пограничники.

Об этом пояснили на портале "Юристи.UA". К юристам обратился мужчина, который хотел узнать, можно ли ему выехать за пределы Украины без военного билета и справки от военно-врачебной комиссии.

Исключен из военного учета. Фото: Inseinin

"Вам не нужен бумажный ВОД, поскольку надлежащим военно-учетным документом является Ваш е-ВОД (электронный военно-учетный документ). То есть достаточно иметь ’Резерв+’ или распечатанный е-ВОД ", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Что касается справки ВЛК, здесь ситуация сложнее. Юрист Владислав Дерий отметил, что без этой справки пограничники могут отказать в выезде.

Айвазян подтвердил, что в некоторых случаях пограничники действительно требуют справку ВЛК. В то же время он добавил, что в конкретном случае выезд может быть разрешен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут выезжать за границу без загранпаспорта. Им понадобится только паспорт в виде ID-карты. В миграционной службе объяснили, когда это возможно.