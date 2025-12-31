Виключені з військового обліку: чи можуть вони перетнути кордон без документів

Адвокат дав відповідь, коли можуть відмовити у виїзді з України

Громадяни України можуть виїжджати за кордон і з 2026 року для деяких діятимуть нові правила. Перетнути кордон мають право і чоловіки, яких було виключено з військового обліку, але в певних випадках їх можуть не пропустити прикордонники.

Про це пояснили на порталі "Юристи.UA". До юристів звернувся чоловік, який хотів дізнатися, чи можна йому виїхати за межі України без військового квитка та довідки від військово-лікарської комісії.

Виключений з військового обліку. Фото: Іnseinin

"Вам не потрібен паперовий ВОД, оскільки належним військово-обліковим документом є Ваш е-ВОД (електронний військово-обліковий документ). Тобто, достатньо мати 'Резерв+' або роздрукований е-ВОД", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Що стосується довідки ВЛК, тут ситуація складніша. Юрист Владислав Дерій зазначив, що без цієї довідки прикордонники можуть відмовити у виїзді.

Айвазян підтвердив, що в деяких випадках прикордонники дійсно вимагають довідку ВЛК. Водночас він додав, що у конкретному випадку виїзд може бути дозволений.

