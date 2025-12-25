Есть два обязательных условия: нарушителям воинского учета могут заблокировать счета

Существуют обязательные условия, при которых возможно замораживание счетов

Нарушителю воинского учета могут заблокировать банковские счета. Однако это не происходит автоматически.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил гражданину Украины на портале "Юристи.UA", какой документ должны предоставить в территориальном центре комплектования, чтобы нарушитель военного учета получил уведомление о блокировании счетов.

Исполнительная служба может заблокировать счета только на основании постановления руководителя ТЦК о привлечении гражданина к админответственности и неуплате после того штрафа в течение 15 дней Юрий Айвазян

Без постановления территориального центра комплектования счета заблокировать невозможно. Еще одно условие — присутствие нарушителя в ТЦК.

Таким образом, без личного визита военнообязанного, нарушившего правила воинского учета, блокировка его счетов невозможна.

