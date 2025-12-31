Новогоднее поздравление Зеленского 2026: смотреть онлайн

Обычно новогодние обращения Зеленского эмоциональные и теплые

По традиции президент Украины ежегодно 31 декабря за несколько минут до полуночи провозглашает новогоднюю речь. В момент наступления 2026 года Владимир Зеленский также обратится к украинцам с поздравлением.

Его праздничное обращение будет транслировать телемарафон "Єдині новини". Начало ожидается около 23:40–23:45 31 декабря.

Смотреть поздравление Зеленского можно на всех каналах, транслирующих телемарафон. В частности, это каналы 1+1, ICTV, Суспільне, Новий канал, Еспресо, 2+2, НТН.

Где можно смотреть новогоднее поздравление президента

Напомним, свое поздравление с наступлением 2025 года Зеленский записал у монумента Родина-мать в Киеве. В своем обращении он говорил, что надеется, что 2025 станет "нашим годом, годом Украины". Президент отмечал, что мир не будет подарен, но Украина сделает все возможное, чтобы остановить Россию и завершить войну.

Тем не менее наша борьба продолжается, украинцы встречают уже четвертый Новый год в условиях войны. Однако мы выстояли и надеемся, что 2026 год принесет нам справедливый мир.

