Чем заменить "Иронию судьбы": 4 лучшие комедии на Новый год

Новогоднее кино на любой вкус

Надоела на Новый год рязановская "Ирония судьбы" хуже салата "Оливье"? Как мы вас понимаем! "Телеграф" собрал для вас фильмы "под елочку", которые вернут вам праздничное настроение: дерзкий социальный эксперимент с Эдди Мёрфи, комедийный экшен с Брюсом Уиллисом, гангстерский мюзикл с Мадонной — и это еще не все!

"Поменяться местами" (1983)

Два брата, владеющие крупной финансовой корпорацией (голливудские ветераны Дон Амичи и Ральф Беллами) ставят потехи ради социальный эксперимент. Они меняют местами управляющего своей компании (знаменитый комик 80-х Дэн Эйкройд) с уличным попрошайкой – в его роли снялся не забронзовевший еще Эдди Мерфи. Лощеный яппи теряет все и опускается на самое дно жизни, но занявший его место мелкий мошенник, как и следовало ожидать, оказывается не так-то прост.

Классика рождественской комедии от одного из лучших комедиографов Нового Голливуда Джона Лэндиса – кроме прочего, он произвел в свое время эволюцию в музыкальном видео, поставив знаменитый клип Майкла Джексона "Триллер".

Фильм доверху наполнен отличными шутками, погонями, переодеваниями и, несмотря на известную предсказуемость сюжета, яркими твистами. А еще в нем снимается какое-то неприличное количество звездных актеров. Кроме указанных, это очередной ветеран Голливуда Дэнхольм Эллиот, известный по серии фильмов об Индиане Джонсе, будущая обладательница "Оскара" за фильм "Всё везде и сразу" Джейми Ли Кертис и Джон Белуши в одной из своих первых ролей. Сцена с его участием в новогоднем финале – одна из самых смешных.

"Квартира" (1960)

Великая классика Голливуда с Джеком Леммоном ("В джазе только девушки") и Ширли Маклейн ("Милая Черити") в главных ролях. Смешная и трогательная история любви двух "маленьких людей" — рядового бухгалтера в крупной страховой компании в Нью-Йорке и девушки, работающей в том же офисном здании лифтершей.

Он пытается сделать карьеру, предоставляя свою уютную квартирку в центре начальству, чтобы его биг-боссы могли водить туда любовниц. Героиня Ширли Маклейн, которая не может отказаться от ухаживаний директора компании, само собой, оказывается одной из девушек, которых приводит начальство в удобную квартирку. Что, конечно же, запускает фейерверк нелепых и забавных ситуаций.

Несмотря на ч/б, "Квартира", как и большинство фильмов Билли Уайлдера (режиссера все тех же "…девушек"), не стареет. И даже наоборот, с годами кажется все смешнее и, главное, добрее. На фоне сегодняшней пост-иронии добрый юмор этого фильма согревает, а хэппи-энд, разворачивающийся в новогоднюю ночь, заставляет забыть о любых неприятностях.

"Последний бойскаут" (1991)

Как мы уже писали, традиционно во все рейтинги фильмов к новогодним праздникам входит "Крепкий орешек". Так что выбор "Последнего бойскаута" может показаться неожиданным, если бы не одна из многочисленных шуток, разбросанных по фильму — так, благодаря дочери героя Брюса Уиллиса, мы знаем, что действие происходит в Рождество и Новый год.

Один из последних шедевров жанра маскулинного боевика 1980-х, "Бойскаут" Тони Скотта – это история двух неудачников, частного детектива и бывшего футболиста, погоревшего на кокаине и махинациях с тотализатором (Дэймон Уэйанс), которые ввязались в расследование против мафии.

Дочка героя Брюса Уиллиса в "Последнем бойскауте" явно унаследовала его чувство юмора

Головокружительный аттракцион насилия, гэгов и словесных перепалок самого черного юмора, перехлестывающих через край (причем немало ушло в народ), "Последний бойскаут" – идеальное развлечение для всех поклонников экшн-фильмов. Ведь из всех искусств важнейшими по-прежнему остаются кино и цирк.

А главное, мы видим на экране Брюса Уиллиса, который сегодня медленно угасает от болезни Альцгеймера, в его лучшей актерской и физической форме.

"Ищейки с Бродвея" (1989)

Этот замечательный фильм в свое время прошел незамеченным, и совершенно несправедливо забыт сегодня – даже несмотря на то, что одну из главных ролей в нем сыграла знаменитая поп-певица Мадонна. Единственная лента однокашника Джима Джармуша по киношколе Говарда Брукнера, умершего в 34 года от последствий СПИДа.

"Ищейки с Бродвея" – экранизация рассказов Дэймона Раньона, поэта Бродвея эпохи Сухого закона, которая сочетает фарсовую комедию, мюзикл и стилизацию под гангстерское кино. В канун наступления Нового, 1929 года переплетаются истории нескольких персонажей, в том числе двух певичек из кабаре (одну из которых, собственно, и сыграла Мадонна в дуэте со звездой "Грязных танцев" Дженнифер Грэй) и профессионального игрока в исполнении Мэтта Диллона ("Город астероидов").

Стильный, смешной и по-хорошему наивный, как и полагается новогодним сказкам, этот фильм подарит хорошее настроение и порадует киноманов отличным кастингом. В эпизодических ролях здесь можно увидеть не нуждающихся в особом представлении Стива Бушеми и Рутгера Хауэра, а также культового писателя-битника Уильяма Берроуза.

Ранее "Телеграф" писал о самых переоцененных фильмах 2025 года: их оказалось пять.