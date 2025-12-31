Новорічне привітання Зеленського 2026: дивитися онлайн

Зазвичай, новорічні звернення Зеленського емоційні та теплі

За традицією президент України щороку 31 грудня за кілька хвилин до опівночі проголошує новорічну промову. У момент настання 2026 року Володимир Зеленський також звернеться до українців із привітанням.

Його святкове звернення транслюватиме телемарафон "Єдині новини". Початок очікується близько 23:40-23:45 31 грудня.

Дивитися привітання Зеленського можна на всіх каналах, що транслюють телемарафон. Зокрема це канали 1+1, ICTV, Суспільне, Новий канал, Еспресо, 2+2, НТН.

Де можна дивитися новорічне привітання президента

Нагадаємо, своє привітання із настанням 2025 року Зеленський записав біля монумента Батьківщина-мати в Києві. У своєму зверненні він казав, що сподівається, що 2025 рік стане "нашим роком, роком України". Президент наголошував, що мир не буде подарований, але Україна зробить усе можливе, щоб зупинити Росію й завершити війну.

Проте наша боротьба триває, українці зустрічають вже четвертий Новий рік в умовах війни. Проте ми вистояли та сподіваємося, що 2026 принесе нам справедливий мир.

