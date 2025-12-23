Аварийные отключения в Черновцах. Какие графики действуют 23 декабря

В область снова вернулись ограничения электроэнергии

Несколько дней в Черновицкой области и в Черновцах не действовали графики почасовых отключений. Однако после массированного российского обстрела 23 декабря ситуация изменилась.

Что нужно знать:

При введении аварийных и экстренных отключений графики не действуют

Каждая новая российская атака оказывает негативное влияние на состояние энергетики

Посмотреть свою очередь можно на сайте облэнерго

Когда не будет света в Черновицкой области 23 декабря

По данным Черновцыоблэнерго, во вторник, 23 декабря, с утра в области ввели аварийные отключения. Во время них почасовые графики не действуют. После стабилизации ситуации энергетики сообщат новые графики ограничения электроэнергии для бытовых и промышленных пользователей.

Черновицкая область:

В Черновицкой области аварийные отключения

Заметим, что несколько дней подряд в Черновицкой области не было почасового графика отключения. Так, в облэнерго писали: "На 18.12.2025. Электроснабжение без ограничений для всех групп потребителей!"

Сообщение облэнерго об отсутствии отключений 19 декабря

Сообщение облэнерго об отсутствии отключений 18 декабря

Как узнать свою группу

На сайте Черновцыоблэнерго можно просматривать графики отключения света через собственный вебресурс. Как пользоваться:

Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Черновцыоблэнерго.

Шаг 2. Откройте страницу "Графики отключения света".

Шаг 3. Щелкните раздел "Плановые отключения".

Шаг 4. В соответствующих строках ниже введите населенный пункт, название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.

Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.

