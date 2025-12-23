Аварийные отключения в Черновцах. Какие графики действуют 23 декабря
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В область снова вернулись ограничения электроэнергии
Несколько дней в Черновицкой области и в Черновцах не действовали графики почасовых отключений. Однако после массированного российского обстрела 23 декабря ситуация изменилась.
Что нужно знать:
- При введении аварийных и экстренных отключений графики не действуют
- Каждая новая российская атака оказывает негативное влияние на состояние энергетики
- Посмотреть свою очередь можно на сайте облэнерго
Когда не будет света в Черновицкой области 23 декабря
По данным Черновцыоблэнерго, во вторник, 23 декабря, с утра в области ввели аварийные отключения. Во время них почасовые графики не действуют. После стабилизации ситуации энергетики сообщат новые графики ограничения электроэнергии для бытовых и промышленных пользователей.
Черновицкая область:
Заметим, что несколько дней подряд в Черновицкой области не было почасового графика отключения. Так, в облэнерго писали: "На 18.12.2025. Электроснабжение без ограничений для всех групп потребителей!"
Как узнать свою группу
На сайте Черновцыоблэнерго можно просматривать графики отключения света через собственный вебресурс. Как пользоваться:
- Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Черновцыоблэнерго.
- Шаг 2. Откройте страницу "Графики отключения света".
- Шаг 3. Щелкните раздел "Плановые отключения".
- Шаг 4. В соответствующих строках ниже введите населенный пункт, название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.
- Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет со светом, если в Украине ударят морозы до -10 градусов.