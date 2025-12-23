Аварійні відключення в Чернівцях та області. Які графіки діють 23 грудня

До області знову повернулись обмеження електроенергії

Кілька днів у Чернівецькій області та Чернівцях не діяли графіки погодинних відключень. Однак після масованого російського обстрілу 23 грудня ситуація змінилась.

Що треба знати:

Під час запровадження аварійних та екстрених відключень графіки не діють

Кожна нова російська атака негативно впливає на стан енергетики

Переглянути свою чергу можна на сайті обленерго

Коли не буде світла в Чернівецькій області 23 грудня

За даними Чернівціобленерго, у вівторок, 23 грудня, з ранку в області ввели аварійні відключення. Під час них погодинні графіки не діють. Після стабілізації ситуації енергетики повідомлять нові графіки обмеження електроенергії для побутових та промислових користувачів.

Чернівецька область:

В Чернівецькій області аварійні відключення

Зауважимо, що кілька днів поспіль в Чернівецькій області не було погодинних графік відключення. Так, в обленерго писали: "На 18.12.2025. Електропостачання без обмежень для всіх груп споживачів!"

Повідомлення обленерго про відсутність відключень 19 грудня

Повідомлення обленерго про відсутність відключень 18 грудня

Як дізнатись свою групу

На сайті Чернівціобленерго є можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс. Як користуватися:

Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт Чернівціобленерго.

Зайдіть на офіційний вебсайт Чернівціобленерго. Крок 2. Відкрийте сторінку "Графіки відключення світла".

Відкрийте сторінку "Графіки відключення світла". Крок 3. Натисніть розділ "Планові відключення".

Натисніть розділ "Планові відключення". Крок 4. У відповідних рядках ниже введіть населений пункт, назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.

У відповідних рядках ниже введіть населений пункт, назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає. Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде зі світлом, якщо в Україні вдарять морози до -10 градусів.