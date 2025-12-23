Аварійні відключення в Чернівцях та області. Які графіки діють 23 грудня
-
-
До області знову повернулись обмеження електроенергії
Кілька днів у Чернівецькій області та Чернівцях не діяли графіки погодинних відключень. Однак після масованого російського обстрілу 23 грудня ситуація змінилась.
Що треба знати:
- Під час запровадження аварійних та екстрених відключень графіки не діють
- Кожна нова російська атака негативно впливає на стан енергетики
- Переглянути свою чергу можна на сайті обленерго
Коли не буде світла в Чернівецькій області 23 грудня
За даними Чернівціобленерго, у вівторок, 23 грудня, з ранку в області ввели аварійні відключення. Під час них погодинні графіки не діють. Після стабілізації ситуації енергетики повідомлять нові графіки обмеження електроенергії для побутових та промислових користувачів.
Чернівецька область:
Зауважимо, що кілька днів поспіль в Чернівецькій області не було погодинних графік відключення. Так, в обленерго писали: "На 18.12.2025. Електропостачання без обмежень для всіх груп споживачів!"
Як дізнатись свою групу
На сайті Чернівціобленерго є можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс. Як користуватися:
- Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт Чернівціобленерго.
- Крок 2. Відкрийте сторінку "Графіки відключення світла".
- Крок 3. Натисніть розділ "Планові відключення".
- Крок 4. У відповідних рядках ниже введіть населений пункт, назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.
- Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.
