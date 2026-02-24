Кредити на мільярди та чоловік-кримінальний авторитет: як живе у Москві колишня невістка Ющенка і сестра Єфросиніної Ліза

Із колишньою сім'єю Ліза не спілкується, як і спільна з сином Ющенка донька Варвара

Ліза Ющенко — молодша сестра телеведучої Маші Єфросиніної та колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка. Після гучного шлюбу з сином експрезидента вона стала відомою в Україні, але після розлучення переїхала до Росії, куди забрала спільну дитину, і за період повномасштабного вторгнення ні разу не висловлювалася про війну.

Що варто знати

З колишньої невістки Віктора Ющенка намагаються стягнути величезні борги свого другого чоловіка У Росії

З’ясувалося, що другий чоловік Лізи може бути пов’язаний із кримінальним світом та фінансовими махінаціями на мільярди рублів

Сама Єлизавета насолоджується розкішним життям у Москві

Із сином Віктора Ющенка Андрієм Єлизавета одружилася у 2009-му році. Пара часто була під прицілом папараці і цікавила ЗМІ. У 2010-му у подружжя з'явилася донька Варвара. У 2012-му шлюб розпався, бо вони "не зійшлися характерами".

Як розповідала Віталіна Ющенко, донька експрезидента, для видання "Гордон", із колишньою сім'єю Єлизавета не спілкується. Ні вона, ні Варвара не виходили на зв'язок вже багато років. Однак Віталіна наголосила, що і вона, і бабуся, і дідусь люблять дівчинку.

Андрій Ющенко та Ліза Ющенко. Фото з відкритих джерел

У 2014-му, вже після розлучення з Андрієм, Ліза вдруге вийшла заміж за російського бізнесмена, на ім'я Сергій, прізвище якого довго не було відоме. Саме тоді вона остаточно переїхала до Москви. Тут вона народила сина, але згодом знову розлучилася.

Ліза Ющенко з сином. Фото: instagram.com/liza_u/

У 2023-му стало відомо про те, що Лізу "кинули" на гроші. На неї оформили кредит у Росії, де вона була поручителькою, а потім про це довідалася лише у березні 2025-го. Частина боргу сягала понад 10 мільйонів рублів — і тепер справа дійшла до суду. Ющенко запевняє, що документи могли підробити, але тепер їй треба сплатити близько 20 мільйонів рублів.

Ліза Ющенко. Фото: instagram.com/liza_u/

Відносини з сестрою Марією Єфросиніною

З Машею Єфросиніною, яка активно підтримує Україну і зараз живе в Україні, стосунки Лізи багато років натягнуті. Телеведуча неодноразово говорила, що майже не спілкується з сестрою після 2014-го саме через різні погляди на життя й політику. Марія наголошувала, що вона не може нести відповідальність за дії та вибір дорослої сестри, попри їхні родинні зв'язки.

Маша Єфросиніна та Ліза Ющенко. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ліза Ющенко зараз

Ліза активно веде Instagram, ділиться світлинами з розкішних курортів, клубних вечірок і подорожей (Дубай, Монако, Італія тощо). Свої політичні позиції щодо повномасштабного вторгнення вона практично не висловлювала — крім фрази про мир у день народження. Через це її не раз критикували за "мовчання" на тлі війни, яку веде Росія.

Ліза Ющенко у Франції. Фото: instagram.com/liza_u/

Ліза Ющенко у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/liza_u/

Ліза Ющенко. Фото: instagram.com/liza_u/

У лютому стало відомо, що на Лізу Ющенко повісили борг у Росії. За даними росЗМІ, її чоловіком був Сергій Єфімцев, який насправді не Сергій, а Вахтанг і не Єфімцев, а Лаліашвілі, ще у кримінальних колах відомий як "Вахтанг Малєнькій". Він — кримінальний авторитет, який навіть судився з МВС РФ.

У 2023 році з’явилася інформація, що Єфімцев позичав великі суми грошей нібито на розкішне життя — нерухомість у Підмосков’ї та Франції, автомобілі й коштовності. За даними публікацій, його борг перед кредитором зріс приблизно до 1,3 мільярда рублів.

Сергій Єфімцев. Фото: BAZA

Гроші йому позичив тодішній депутат законодавчих зборів Краснодарського краю Олексій Сідюков — загалом понад 1,5 мільярда рублів. Частину суми родина повернула, але не все.

Паралельно подружжя розпочало розлучення й уклало шлюбний договір. Спочатку відповідачем у суді був лише Єфімцев, однак суд вирішив, що борги можуть вважатися спільними, і долучив до справи також Єлизавету Ющенко. Вона заперечує претензії, заявляючи, що за умовами шлюбного контракту все цінне майно перейшло колишньому чоловікові, тож відповідати за його зобов’язання вона не повинна. Це рішення планують оскаржувати в апеляції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свіже фото Ющенка нагадало українцям Людочку Янукович та апельсинки. Експрезидента зустріли на Столичному ринку у Києві.