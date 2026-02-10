Витратила мільярд на гарне життя зі "злодієм у законі"? У РФ повісили борг на колишню невістку Ющенка

Російський депутат поки що безуспішно намагається повернути борг через суди

На колишню невістку експрезидента України Єлизавету Ющенку в Росії повісили борг у півтора мільярда рублів. У справі нібито також замішані її колишній чоловік та російський депутат.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на дані із судового процесу. Заявляється, що Єлизавету Ющенку звинуватили у причетності до історії з багатомільярдним боргом, який її колишній чоловік із цікавою біографією не повернув кредитору.

Детальніше про колишнього чоловіка Єлизавети Ющенка

За повідомленнями російських медіа, йдеться про Сергія Єфімцева, який насправді не Сергій, а Вахтанг і не Єфімцев, а Лаліашвілі, ще у кримінальних колах відомий як "Вахтанг Малєнькій". Його називають відомим кримінальним авторитетом, який навіть судився з МВС РФ, намагаючись домогтися спростування інформації, де його називали "злодій у законі".

Сергій Єфимцев

Суть звинувачень

Стверджується, що у 2023 році Єфімцев позичав великі суми грошей, які витрачав на гарне життя, у тому числі на нерухомість у Підмосков’ї та Франції, а також на машини та ювелірку. У результаті, на сьогодні сума боргу перед кредитором вже нібито досягла 1,3 мільярда російських рублів.

Кредитором, до речі, виступив депутат (на той момент) Заксборів Краснодарського краю Олексій Сідюков, який дав Єфимцеву один мільярд 523 мільйони рублів. Коли настав час віддавати борг, сім’я повернула лише частину грошей.

Олексій Сідюков

"Паралельно подружжя запустило шлюборозлучний процес і вирішило терміново укласти шлюбний контракт", — стверджується в публікаціях.

Спочатку відповідачем у справі був лише Єфімців, проте суд першої інстанції вирішив, що боргові зобов’язання є спільними для обох колишніх подружжя, і приєднав до процесу також Єлизавету Ющенко. Вона відкидає висунуті претензії, зазначаючи, що за шлюбним договором усе цінне майно перейшло колишньому чоловікові, тому відповідати за його борги вона не повинна. Це рішення планується оскаржити в апеляції.

Що відомо про колишню невістку Ющенка

Єлизавета Ющенко. Фото — інстаграм

Єлизавета Ющенко вийшла заміж за Андрія Ющенка, сина експрезидента у 2009 році. У шлюбі народилася дочка Варвара. Однак у 2012 році пара розлучилася, а маленька Варя залишилася жити з мамою. Андрій тоді ділився, що вони з ексдружиною просто не зійшлися характерами. Через два роки після розлучення, у 2014-му, Ліза вийшла заміж за російського бізнесмена Сергія Єфімцева. У пари народився син. Живе родина у Москві, а сама Єлизавета про війну в Україні мовчить.

Більше про Єлизавету Ющенко читайте у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український депутат, котрий зберігав мільйони під подушкою, попросив компенсацію у Ради.