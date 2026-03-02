Поки вже й лідери Європи погрожують Ірану: як "допомогла" своєму союзнику Росія

Деякі європейські країни готові долучитись до США

Німеччина, Франція та Велика Британія погрожують Ірану приєднанням до військової операції США та Ізраїлю. Основна причина — атаки на військовослужбовців на Близькому Сході.

Про це повідомили лідери країн у спільній заяві. Зокрема президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Британії Кір Стармер.

Що треба знати:

Європа готова співпрацювати з США проти Ірану

Атаки Тегерану безрозсудними

Росія наразі лише "занепокоєна" ударами по союзнику

Лідери європейських країн обурені ракетними атаками Ірану проти країн регіону. Адже деякі з них не брали участі в операції США, однак Тегеран все одно їх обстріляв. Наразі в Європі вважають, що атаки Ірану спрямовані проти найближчих союзників.

"Ми закликаємо Іран негайно припинити ці безрозсудні атаки. Ми будемо вживати заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні, можливо, шляхом здійснення необхідних та пропорційних оборонних дій, спрямованих на знищення можливостей Ірану запускати ракети та безпілотники. Ми домовилися співпрацювати зі США та союзниками в регіоні з цього питання", — йдеться у повідомленні.

Як реагує Росія на напад Ірану

Водночас в Кремлі, окрім занепокоєння ситуацією на Близькому Сході, нічого не кажуть та не роблять. При цьому Іран, проти якого США та Ізраїль розпочали операцію, є одним з союзників Володимира Путіна. Адже саме іранськими "шахедами" Росія регулярно атакує Україну.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "у Кремлі розчаровані" ситуацією на Близькому Сході. Єдине, що Москва наразі робить — підтримує контакт з іранським керівництвом.

"Путін сьогодні проведе міжнародну телефонну розмову щодо ситуації навколо Ірану", — каже Пєсков.

При цьому Марія Захарова, директор Департаменту інформації і друку МЗС Росії, у своїх повідомленнях тільки закликає росіян покинути країни, де загострилась ситуація та бути обережними.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав удари по Ірану "невиправданими та актом агресії проти суверенної держави". Він закликав до негайного припинення воєнних дій і повернення до політичних і дипломатичних шляхів вирішення конфлікту.

Раніше "Телеграф" розповідав, які країни захлеснули вибухи через війну в Ірані. Показали 9 точок на карті, що змінили світ за вихідні.