Скандальну справу Епштейна оприлюднять. Коли та як з цим пов’язаний Трамп

Засуджений мільйонер помер в СІЗО у 2019 році

Президент США Дональд Трамп підписав закон про оприлюднення документів у справі засудженого за сексуальні злочини покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Хоча напередодні Біли дім намагався уповільнити голосування сенаторів.

Що треба знати:

Трамп 19 листопада підтримав оприлюднення справи Епштейна

Дані, які можуть зашкодити слідству, ймовірніше публічно не опублікують

Документи оприлюднять вже до кінця 2025 року

Як пише Reuters, посилаючись на слова генеральної прокурорки США Пем Бонді, Міністерство юстиції оприлюднить матеріали, пов’язані з Епштейном, упродовж 30 днів, як того вимагає закон. Тобто до 19 грудня.

"Ми будемо й надалі дотримуватися закону і заохочувати максимальну прозорість", — наголосила вона.

Епштейн та Трамп

Водночас оприлюднення документів може бути неповним. Адже ухвалений Конгресом закон дозволяє Міністерству юстиції не розкривати особисту інформацію про жертв Епштейна та матеріали, які можуть зашкодити активному розслідуванню.

До того ж Білий дім намагався уповільнити голосування сенаторів за оприлюднення справ. Хоча Трамп відкрито наполягав на тому, що його адміністрації нема чого приховувати, і закликав Конгрес діяти.

Що відомо про справу Епштейна

Джеффрі Епштейн — американський фінансист і мільйонер. Він став фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Адже, за даними поліції, починаючи з 1990-х років Епштейн створив мережу для вербування й експлуатації десятків, а можливо, і сотень неповнолітніх дівчат. У 2008 році він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув лише 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

Джеффрі Епштейн

У липні 2019 року Епштейна знову заарештували за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації неповнолітніх. 10 серпня 2019 року його знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора в Нью-Йорку.

Цікаво, що 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала листи Епштейна, в них стверджується, що Трамп нібито знав про неповнолітніх дівчат.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт стверджувала, що листи "нічого не доводять". Трамп каже, що демократи таким чином намагались відвернути увагу від урядового шатдауну, "підіймаючи брехню про Епштейна".

Епштейн та Трамп

Епштейн та Трамп