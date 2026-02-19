Кава з 90-х, яку пам’ятають усі: як MacCoffee став "народним" брендом

Як кава із сингапурським корінням стала популярною в Україні

Впізнаваний бренд кави, який завоював український ринок в кінці 90-х — MacCoffee (МакКофе). Попри вражаючих розмірів орла та американський прапор на пакуванні, компанія не мала нічого спільного з США.

"Телеграф" зібрав, що відомо про бренд, як він просувався в Україні та як виглядала культова реклама. Цікаво, що початково компанія-виробник Future Enterprises Pte з Сингапуру постачала до Казахстану комп'ютери, однак одного разу привезла й каву, яка миттєво стала популярна на ринку. З 1997 року бренд представлений і в Україні.

Бренд одразу вклався в рекламу, залучав зірок, а, наприклад, в один момент — розігрував автомобілі. Бренд отримував національні відзнаки, кілька років поспіль був вибором року в Україні.

Спочатку кава MacCoffee позиціонувалась як бразильська, проте за понад 10 років стала настільки "народною", що у листопаді 2011 року в Україні відкривається власний завод у Золотоноші Черкаської області, який також працює на експорт.

Не всі пам'ятають, але логотип та пакування кави мали серйозні зміни — з 2007 року з'явилось унікальне поєднання літер "cC", над якими був кавовий димок, а згадки про США прибрали.

Старе пакування MacCoffee

Наразі бренд MacCofee належить холдингу Food Empire. Серед смаків, окрім Original 3 в 1 — кава, вершки та цукор, є лісовий горіх, амарето, згущене молоко, айріш крім, французька ваніль та версія 2 в 1 без цукру.

