Путін, Жириновський, Ірина Шейк і не тільки. Хто ще з еліти РФ засвітився в файлах Епштейна

Американський фінансист нібито мав одну особисту зустріч з президентом РФ

У файлах американського фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна знайдено щонайменше тисячу згадок про президента Росії Володимира Путіна та інших впливових людей РФ. Епштейн нібито співпрацював з російськими спецслужбами.

Що треба знати:

У файлах фінансиста згадуються Жириновський, Чуркін, Доронін

Про одного з чиновників РФ випливла пікантна інформація

Як пише видання Explainer, за даними британської розвідки, Путін згадується у матеріалах 1056 разів. Вважається, що Епштейн, який влаштовував секс-вечірки в США, мав відношення й до Росії, а саме до "медової пастки КДБ-ФСБ".

Йдеться про схему, яка сприяла збиранню компромату на представників світових еліт на користь Росії. Інформацію отримував Кремль, так би мовити, з перших рук, а точніше від жінок, які зустрічались та проводили вечори з потрібними людьми.

Володимир Путін та Джеффрі Епштейн

За словами джерела, в одному зі звітів ФБР від 27 листопада 2017 року Епштейн згадується як "керуючий Путіна". Однак схожу послугу американський фінансист надавав і африканському правителю Роберту Мугабе. У листуванні Епштейна регулярно обговорюється можливість особистої зустрічі з Путіним. У різні роки він писав про візит Путіна до США, про вечері в Парижі, про зустрічі в Петербурзі чи Сочі, про спроби "виділити приватний час" для спілкування.

"Серед документів 1056 згадок президента Росії Володимира Путіна і 9629 документів, що стосуються Москви. Епштейн, мабуть, навіть домігся аудієнцій у Путіна після свого засудження у 2008 році за залучення дитини до проституції", — зазначає Daily Mail.

Хто ще з російської еліти є у файлах Епштейна

Віталій Чуркін, постпред Росії при ООН, згадується у матеріалах у 2016 році. З листування виходить, що синові дипломата допомогли адаптуватись в США та отримати роботу. Епштейн наполягав, що ця інформація конфіденційна, і він наглядає за сином Чуркіна: "у Максима все буде чудово". Ба більше, попри відкриту неприязнь до США, чиновник називає в листах Епштейна "відмінним учителем" та запрошує до себе додому. Додамо, що Чуркін помер у 2017 у Нью-Йорку.

Віталій Чуркін

Володимир Жириновський, віцеспікер Держдуми, згадується у файлах кілька разів. Його листування з Епштейном було досить фамільярне та зневажливе. Адже американець називає Жириновського "клоуном-націоналістом", який любить "цілувати та чіпати хлопчиків". Ба більше, колишня його помічниця Марія Дрокова увійшла до найближчого оточення Епштейна. Додамо, що Жириновський помер у 2022 році

Володимир Жириновський

Ірина Шейк, топмодель російського походження. З нею Епштейн особисто планував провести 14 лютого 2014 року. У файлах модель називали коханкою експрезидента ФІФА Зеппа Блаттера — до його відставки у 2015 році на тлі корупційного скандалу навколо керівництва федерації. Додамо, що Блаттер, хороший знайомий Путіна, відіграв важливу роль у наданні Росії права на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Ірина Шейк

Владислав Доронін, російський мільярдер, згадується у файлах Епштейна в контексті світських заходів та особистих запрошень. У 2010 році американського фінансиста запрошували на вечірку в Каїрі, організовану людьми Дороніна. Також він отримував запрошення на святкування 40-річчя Наомі Кемпбелл у Каннах – у період, коли вона перебувала у стосунках із Дороніним.

Владислав Доронін та Наомі Кемпбелл

Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми. Його у листуванні з Епштейном називають потенційним "майбутнім президентом Росії". Ба більше, у файлах є дані, що Пономарьов та його помічниця Олена Попова у 2012 "основні організатори повстання проти Путіна". У листах йдеться, що "ставки величезні", а Пономарьов "може замінити Путіна, якщо його не вб'ють раніше".

Ілля Пономарьов

Марія Дрокова, колишня координаторка прокремлівського руху "Наші", була представлена Епштейну у 2017 році. У листах вона обговорювала з ним роботу над його публічним іміджем і пропонувала PR-стратегії для "традиційних медіа". Дрокова пропонувала створити фонд проти харасменту та сприяти контактам Епштейна з журналістами й режисерами, згадувала можливість зйомки фільму про нього.

Інтенсивне листування між Дроковою та Епштейном тривало з травня 2017 по травень 2019 року — майже до його арешту. У матеріалах, опублікованих Мін'юстом, ім'я Дрокової згадується 1636 разів. У 2019 їхнє спілкування набуло особистого характеру, зокрема Дрокова писала: "Ти дуже багато для мене значиш. Я була б менш веселою та менш щасливою людиною, якби не зустріла тебе". З Епштейном вона спілкувалась через Skype з обміном відео та фото.

Марія Дрокова

Фінансист пропонує їй допомогу з квитками та водієм у Нью-Йорку, а в березні 2019 року Дрокова ділиться з ними переживаннями про розрив відносин. Навіть у травні 2019 року (за 38 днів до арешту) Дрокова організує зустріч невідомої жінки з Епштейном, повідомляючи: "Вона з нетерпінням чекає на зустріч з ним".

Раніше "Телеграф" розповідав, хто згадується у файлах Епштейна з України та в якому контексті.